5 секретів Дженніфер Лопес, завдяки яким вона у 51 років виглядає на 30

Для багатьох рельєфне тіло голлівудської поп-діви Дженніфер Лопес — натхнення і мотивація. Сьогодні співачці виповнюється 51, але важко повірити, поглянувши на її фото, що зірці більше 30-ти. Зважаючи на слова співачки, секрет її ідеальної фігури криється у роботі над собою, а не генетиці, як думають люди. Як харчується і тренується красуня — розповідаємо далі.

1.Пити багато води. Це життєве кредо Джей. До, під час і після тренувань вона постійно п’є воду і, таким чином, позбувається зневоднення, прискорює метаболізм і виводить зайві речовини з організму. Протягом дня Лопес випиває 2,5-3 літри чистої води.

2.Повна відмова від алкоголю і кофеїну. Акторка стежить не лише за своєю зовнішністю, а й здоров’ям внутрішніх органів. Вже багато років Дженніфер не п’є кави й алкогольних напоїв, щоб позбутися зайвого навантаження на серце, печінку і нирки.

3. Чисте харчування. Співачка вже давно відмовилася від фаст-фуду, напівфабрикатів і швидких вуглеводів. Її харчування базується на продуктах із високим вмістом білків і корисних жирів. Стандартний прийом їжі Джей включає в себе курку або рибу з кіноа, а також велику порцію свіжих овочів. Відомо, що артистка обожнює свинину, але дозволяє її собі вкрай рідко.

4. Розумний перекус. Як би Лопес не мучило відчуття голоду, вона ніколи не дозволить собі шоколадного батончика або печива. Між прийомами їжі виконавиця споживає фрукти та овочі, а також протеїновий коктейль, який заряджає енергією надовго.

5. Силові й кардіотренування. Дженніфер Лопес тренується сім днів на тиждень і поєднує різні типи навантажень. Вона займається у залі 4-5 разів на тиждень, а також ходить у танцювальну студію. Співачка тренує усі групи м’язів, роблячи найбільше навантаження на руки, спину, прес і сідниці. Її найулюбленіші вправи: підтягування, віджимання, присідання різних видів, скручування і випади. До речі, на своїй сторінці в інстаграм Джей Ло часто показує, як виконує ті чи інші вправи. Щодо кардіо, то артистка полюбляє ранковий біг та катання на велосипеді. А ось найбільша пристрасть, звісно, — танці. Окрім позитивних емоцій, вони дарують й гарне кардіонавантаження.

: cosmo.com.ua

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