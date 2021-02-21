30-летний дагестанский чиновник полтора года получал пенсию по старости

Для того, чтобы мужчине назначили выплаты, он воспользовался опечаткой в паспорте и поддельной трудовой книжкой

В Дагестане суд вынес приговор в отношении местного чиновника, который, будучи молодым человеком, воспользовался опечаткой в паспорте и поддельной трудовой книжкой для того, чтобы получать пенсию по старости. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По уголовному обвинению в мошенничестве при получении выплат Мировой суд Левашинского района Дагестана назначил 30-летнему Муслиму М., который работает заместителем главы села Кулецма, штраф в размере 15 тысяч рублей, пишет газета.

В 2018 году, когда Муслиму было 27 лет, он получил новый паспорт взамен испорченного. В документе была допущена опечатка. По замененному удостоверению личности мужчине было 62 года.

Тогда чиновник решил воспользоваться своей «старостью». Он приобрел на черном рынке трудовую книжку, в которой было указано, что с середины 80-х он был трудоустроен в колхозе. После этого он направился прямиком в местное отделение Пенсионного фонда. Там удивились моложавости «старика», но все-таки приняли документы и назначили ему пенсию в размере 9 тысяч рублей. За полтора года чиновнику набежало 155 тысяч.

Муслим признается, что сам до конца не верил, что его преступная авантюра закончится успехом. Работники структур и правоохранительных органов, которые занимались его уголовным делом, также были очень удивлены.

В июле 2019 года Муслиму стало стыдно за свой поступок, и он решил все полученные деньги. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям – «Мошенничество», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог», позже осталась только статья «Мошенничество при получении выплат». Чиновнику светило 4 года тюрьмы, но он отделался только штрафом.