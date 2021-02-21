Прокуратура в Нью-Йорке требует данные о налогах Трампа

Прокуратура Манхэттена направила повестку налоговому агентству города Нью-Йорк в рамках уголовного расследования в отношении компании бывшего президента Дональда Трампа.

Прокуратура может изучать стоимость некоторых коммерческих объектов в налоговых декларациях и кредитных документах Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Документы налогового органа должны помочь следователям определить, не завышал ли бизнес Трампа стоимость своего имущества для обеспечения льготных условий по кредитам и не занижен ли этот же показатель для уменьшения налоговых отчислений.

Судебная повестка, вероятно, заставит агентство предоставить подробные отчеты о доходах и расходах, которые компания Трампа Trump Organization подала в рамках предполагаемых усилий по снижению налоговых отчислений на некоторые из своих коммерческих объектов, пишут журналисты, ссылаясь на собственные источники.