Фахівці назвали в яку суму обходиться утримання автомобіля в Україні

Витрати на автомобіль не закінчуються на купівлі конкретного транспортного засобу. Важливо враховувати, що кошти необхідно вкладати протягом усього терміну експлуатації, тому в підсумку кожна машина насправді виявиться дорожчою. Чи готові ви до купівлі?

Експерти підрахував витрати, яких потребує особистий автомобіль в Україні. Ми склали найбільш важливі і обов’язкові статті, на які доведеться витратитися протягом року. Цікаво, що загальна сума варіюється залежно від конкретної моделі.

Існують і загальні “уніфіковані” витрати. Наприклад, вартість бензину. Візьмімо середню ціну популярного А-95 – 27 грн/літр. Також необхідно враховувати витрати на технічне обслуговування (близько 5000 грн/рік) і витратні матеріали з дрібним ремонтом (близько 8000 грн/рік). Є і так званий “податок на розкіш” – сума в 25 000 грн, яку необхідно платити щороку. Але це стосується лише по-справжньому дорогих автомобілів, вартість яких перевищує 2,25 млн грн.

Не варто забувати і про обов’язковий поліс страхування ОСЦПВ. Його вартість залежить від компанії, яка надає послуги, і об’єму двигуна транспортного засобу. Залишилося все підрахувати.

Автомобілі економкласу

Для отримання найбільш низьких витрат розгляньмо ситуацію на прикладі автомобіля з об’ємом двигуна до 1,6 л – для таких машин поліси ОСЦПВ найдешевші, за акційними програмами є пропозиції по 1000 грн/рік.

Із середньою витратою 7л/100 і за річного пробігу 15 000 км отримаємо щорічні витрати на бензин у розмірі 28 350 грн. Складаємо все разом із ТО й витратними матеріалами та отримуємо трохи більш ніж 42 000 грн щорічних платежів за володіння автомобілем на зразок Renault Logan або Honda CR-V. Насправді асортимент дуже широкий, головне – не перевищувати об’єм двигуна 1,6 л.

Середній клас

Якщо ж вибрали автомобіль із більшим двигуном, витрата пального буде вищою, а страховка – дорожчою. Але не набагато. У середньому для 2-літрової машини – 1500 грн. Із витратою палива 8 л/100 км і з іншими видатками виходить щорічна сума на утримання в розмірі близько 47 000 грн. Сюди потрапляють Mazda CX-5 із базовим двигуном на 2 л і Peugeot 508.

Дорогі автомобілі

Далі переходимо в діапазон від 2 до 3 л. З урахуванням витрат палива на рівні 10 л/100 км і іншими обов’язковими платежами приходимо до суми близько 56 000 грн, які необхідно витрачати щороку. Це стосується таких машин, як Toyota RAV4 і Camry, деяких комплектацій Mercedes C-class, кросоверів на зразок BMW X3.

Найдорожче утримання

Приблизну вартість володіння найбільш дорогими машинами ми теж підрахували. Варто мати на увазі, що такі моделі оснащені великими двигунами, потребують дорогих ТО, а просять за ці автомобілі дуже великі суми, що змушує враховувати “податок на розкіш”.

Якщо скласти всі платежі разом із середньою витратою пального на рівні 12 л/100 км, отримаємо ціну близько 95 000 грн щорічної експлуатації. Це стосується розкішних моделей: Mercedes S-class, Bentley Bentayga і Porsche Cayenne.

: uamotors.com.ua

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