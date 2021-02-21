В Совете Федерации предложили дать возможность руководителям федеральных служб в регионах оставаться на должности в течение десяти лет

В настоящее время главы территориальных отделений таких ведомств как Россельхознадзор или Роспотребнадзор должны переезжать в другой регион каждые пять лет

Ряд членов Совета Федерации во главе с Андреем Клишасом внесла на рассмотрение Государственной Думы законопроект, который даст возможность руководителям федеральных служб в субъектах РФ не уходить со своих должностей в течение десяти лет. Документ появился в базе данных нижней палаты.

В настоящее время с целью предотвращения коррупции действует ограничение: чиновники, возглавляющие территориальные отделения надзорных органов (например, Россельхознадзора или Роспотребнадзора), могут оставаться на своей должности не более пяти лет. Это правило появилось в 2013 году. После того, как этот срок прошел, руководство должно принять решение о переводе государственного служащего на другое равноценное место, либо о его увольнении.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что категория руководителей, о которых идет речь, получают низкую заработную плату по сравнению с главами региональных силовых структур, а также не обеспечиваются служебным жильем. В связи с этим частые переезды для них крайне затруднительны. Очень часто они берут жилье в ипотеку, однако в результате ротации вынуждены срываться и ехать в другой регион. Из-за этого ценные кадры уходят с государственной службы, выбирая более привлекательные условия в частном секторе. Именно поэтому сенаторы считают, что срок плановой замены федеральных чиновников-начальников следует изменить.

Ранее Государственная Дума приняла в первом чтении внесенный от имени президента законопроект, позволяющий государственным служащим, которые были назначены главой государства, продолжать занимать свои должности после достижения предельного возраста пребывания на службе. В настоящее время чиновники должны уходить на пенсию после того, как им исполняется 65 лет (в некоторых случаях 70 лет). В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в ряде исключительных случаев возникает потребность в сохранении должностей за самыми опытными и компетентными руководителями после того, как они достигли предельного возраста пребывания на государственной службе. Поправка позволит президенту принимать такие решения.