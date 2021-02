5 ранкових звичок, що непомітно скорочують ваше життя

Є два типи людей: ті, хто снідає, та ті,хто ніколи цього не робить.

Однак варто пам’ятати, що від того, чи будете ви снідати, а також від того, які продукти ви оберете, може значною мірою залежати ваше здоров’я, пише Жіночий світ з посиланням на Eat This, Not That!.

Деякі ваші ранкові звички можуть мати не менше значення. У найгіршому випадку вони можуть навіть скоротити ваше життя, збільшуючи ризик хронічних захворювань.

Ось 5 поширених ранкових звичок, які скорочують ваше життя:

Пропуск сніданку. Якщо ви пропустите сніданок, це може вплинути на вашу вагу. Дослідження,опубліковане минулого року в журналі Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism показало, що учасники , які вживали ситний сніданок, а не ситний обід, спалювали майже вдвічі більше калорій протягом дня. Також у них знижувались рівні інсуліну та цукру в крові. Ще один аргумент на користь ситного та поживного сніданку – дослідження показали, що учасники, які вживали низькокалорійний сніданок, повідомляли про посилений потяг до їжі, особливо до солодощів.

Дослідження, опубліковане в квітні 2019 року в Journal of the American College of Cardiology, показало, що ті, хто пропускав сніданок, мали 87% вищий ризик смерті від серцево-судинних причин, порівняно з тими, хто снідає регулярно. У цьому дослідженні брали участь 6,550 дорослих американців.

Вживання бекону. Запах бекону, що шкварчить на сковороді, може бути дуже апетитним. Але дослідження, опубліковане в лютому 2020 року в International Journal of Epidemiology, показало, що навіть один шматок бекону на день (25 г) збільшує ризик розвитку раку прямої кишки на 20%. В дослідженні взяли участь майже 500 000 дорослих британців і у віці від 40 до 69 років, за якими спостерігали протягом 5 років.

Вживання фруктових соків за сніданком. Дослідження, опубліковане у вересні 2019 року в журналі Diabetes Care, показало, що вживання половини склянки 100% фруктового соку збільшує ризик розвитку діабету на 16%. Натомість фахівці рекомендують доповнити сніданок цілими фруктами.

Вживання грейпфрутового соку разом з ліками. Якщо ви полюбляєте свіжий грейпфрутовий сік вранці, то зважайте на те, що він може вплинути на засвоєння ваших ліків. Наприклад, FDA зазначає, що грейпфрутовий сік може взаємодіяти з ліками. Особливо це стосується ліків, призначених для лікування хронічних захворювань та станів, пов’язаних зі зростанням ризику смерті з усіх причин, як високий рівень холестерину та підвищений артеріальний тиск.

Надто раннє вживання кави. Хоча більшість людей п’є каву одразу після того, як прокинеться, варто зачекати, поки ви поснідаєте. Дослідження Університету Бата, проведене в жовтні 2020 року, показало, що вживання чорної кави до сніданку може негативно вплинути на контроль рівня глюкози у крові, фактор ризику діабету та серцевих захворювань. Було встановлено, що вживання чорної кави збільшило зростання рівня глюкози в крові після сніданку приблизно на 50%.

: u-news.com.ua

