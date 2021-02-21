Битва за «газ», или из двух М будет первым

Как сообщает корреспондент The Moscow Post, НОВАТЭК Леонида Михельсона продал долю компании «Черничное» своему совместному предприятию с французской Total – «Тернефтегазу» за 730 млн рублей. В свое время нефтеконденсатное месторождение приобреталось для расширения ресурсной базы, чтобы остановить падение объемов добычи. Однако теперь на повестке дня другие вопросы: НОВАТЭКу нужны средства, поскольку чистая прибыль за 2020 год «рухнула» в 12 раз. Глава НОВАТЭКа стремится поскорее запустить «Амурский газохимический комплекс» стоимостью в 10 млрд рублей.

Вопрос о необходимости «Черничного» НОВАТЭКу эксперты подняли после приобретения месторождения компанией — дело в том, что его не могут использовать под проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ), поскольку оно расположено на существенном удалении от основных СПГ-объектов Михельсона. Добываемый на «Черничном» будет направлен на внутренний рынок, который не является приоритетным для НОВАТЭКа.

В то же время, эта сделка лишь укрепит отношения Михельсона с французской Total, сотрудничество с которой позволяет НОВАТЭКу лоббировать свои интересы на Западе, искать средства для проектного финансирования под совместные проекты и ограничивает санкционное давление на них со стороны США.

У «Газпрома», как известно, с иностранцами не такие теплые отношения: против строящегося магистрального газопровода «Северный поток-2», оператором которого является учрежденная газовым гигантом Nord Stream 2, активно выступает США, Украина и еще ряд европейских стран.

Притом господину Миллеру деньги нужны еще больше, чем Михельсону: по информации «Интерфакса» , за 9 месяцев 2020 года «Газпром» получил убыток почти в 600 млрд рублей, а выручка организации упала на 21%. Отдельно стоит отметить, что за тот же период 2019 года компания оказалась в плюсе на 434 млрд рублей.

Миллер не сдается

Одну из главных ролей в предполагаемых дрязгах внутри «Газпрома», играет глава «Газпром-Нефти» Александр Дюков — к слову, выходец из «Сибура» Михельсона. Именно господина Дюкова сейчас и называют одним из вероятных преемников Миллера. Последний, поговаривают, крайне обеспокоен таким возможным исходом событий, ведь это, может означать победу главы НОВАТЭКа в их долгой борьбе.

Очередным «ударом» по Миллеру стали «слитые» в интернет внутренние документы «Газпрома», в которых содержатся сведения, имеющие корпоративную тайну. Как утверждают авторы телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» , якобы после инцидента Миллер дал распоряжение Службе корпоративной защиты корпорации найти источник утечки данных. В первую очередь, дескать, проверили личные ПК «топов» компании, что явно намекает на причастность к этой истории Дюкова. Получается, сейчас Миллер не может доверять своим приближенным?

А ведь ряды его соратников стремительно редеют. В 2019 году от него ушел зампредседателя аппарата правления «Газпрома» Михаил Середа и член правления Елена Васильева, которая также являлась главным бухгалтером «Газпрома». Ранее организацию покинули отвечавший за финансы Андрей Круглов и глава «Газпром Межрегионгаза» Кирилл Селезнев, которые курировали проект газификации России. Как сообщал ТАСС , сам президент Владимир Путин летом 2020 года заявил о провале программы и потребовал решить вопрос в 2024-2030 годах. Вот только решать его, вполне возможно, будут уже без участия Миллера.

Оставшись наедине с вероятным протеже Миллер, впрочем, пока не намерен сдаваться. Так, он то и дело критикует транспортировку сжиженного газа с Ямал СПГ. Весной 2020 года, по информации «Коммерсанта» , представители «Газпрома» заявляли что проект НОВАТЭКа является источником потерь для госбюджета — ведь транспортировать на газовозах гораздо дороже, чем через трубопровод, как делает «Газпром.

Решающий ход?

Между тем «Сибур» строит на Дальнем Востоке «Амурский газохимический комплекс» (ГХК) на Дальнем Востоке, а неподалеку от последнего собственное газоперерабатывающее предприятие строит «Газпром». Притом обе компании нацелены финишировать к 2024 году.

Однако недавно «Сибур» раскрыл свои планы по ускорению стройки. Эту информацию быстро связали с тем, что недавно партнером компании Михельсона по проекту стала гонконгская Sinopec, которая ныне контролирует в этом предприятии 40%. За эту сделку российская компания выручила 18 млрд рублей. Вот только странные дела: в январе этого года доля иностранца оказалась в залоге…у самого «Сибура»!

Между тем конкуренция двух «монстров» продолжается.

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