51-річна Кетрін Зета-Джонс заворожила фоловерів неймовірно стрункими ногами

На відміну від більшості голлівудських знаменитостей, які сидять на дієтах і регулярно відвідують спортзал, Кетрін Зета-Джонс не приділяє так багато уваги своїй красі, зате виглядає просто приголомшливо. 51-річна актриса вважає, що привабливі жіночні форми – куди краще кісток, обтягнутих шкірою.

І днями артистка в черговий раз продемонструвала, що такий підхід до власної зовнішності окупається з лишком. Кетрін стала героїнею нової фотосесії, яка презентує колекцію Casa Zeta-Jones – власного бренду одягу.

«Деякі з найулюбленіших речей нової ready-to-wear колекції… Всім величезне спасибі за любов і підтримку. Мені надзвичайно сподобалася кожна хвилина, де я працювала над цим одягом», – підкреслила актриса в примітці до серії знімків.

: bilshe.com

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