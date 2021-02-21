Компанія Renault відмовилася від випуску аналога Daewoo Lanos

Французький автовиробник Renault вирішив відмовитися від виробництва доступного седана, який міг би стати наступником популярного в Україні автомобіля Daewoo Lanos.

Минулого року з’явилися інформація про те, що Renault працює над субкомпактним седаном. Згідно з новими даними, компанія вирішила відмовитися від випуску моделі через її можливу непопулярність.

Як стало відомо АвтоПорталу, спершу седан планували виробляти в Індії. В основу новинки повинна була лягти архітектура CMF-A +, на якій базувалися Renault Triber і Kiger, а також «паркетник» Nissan Magnite. Вартість авто не перевищувала б 8 тисяч доларів за актуальним курсом.

Нагадаємо, ЗАЗ/Daewoo Lanos (включно із Sens) за 2000-2016 рр. став найпродаванішим автомобілем в Україні. За цей час українці купили 364 тис. авто.

: auto-portal.com.ua

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