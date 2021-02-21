Медики підказали, як знизити рівень артеріального тиску при гіпертензії

Включення в щоденний раціон насіння гарбуза ефективно допомагає знизити рівень артеріального тиску при гіпертензії.

Про це говорять дані нового дослідження, яке курирувалося Американською асоціацією кардіологів, повідомляє Хроніка.інфо.

Група кардіологів з Нью-Орлеана провела ряд випробувань на тваринах. Зокрема, щури з підвищеним тиском протягом двох місяців регулярно отримували з кормом гарбузове насіння. Живильні речовини, які вони отримують з насіння, становили 4% від добового обсягу споживаних калорій. У фіналі експерименту у гризунів було зафіксовано зниження підвищеного артеріального тиску на 20%.

Вплив гарбузового насіння на артеріальний тиск вчені пов’язують з їх насиченістю калієм і магнієм, які зміцнюють судини і стабілізують роботу серцево-судинної системи. Також в гарбузовому насінні міститься велика кількість жирних кислот, які дають ефект профілактики запальних процесів, які зачіпають судинну тканину.

Але чи можуть результати дослідів з щурами бути застосовні до людей?

«Використовуючи модель тварини, ми не зможемо з упевненістю говорити, що це саме те, що повинно бути і у людей. Але є цілий ряд досліджень, які показують, що в цілому здорова дієта може внести реальні зміни у здоров’ї людини», — заявили автори дослідження.

Вони нагадали, що гарбуз — це один з овочів, рекомендованих дієтою DASH, спеціально розробленою для захисту від серцевої недостатності. Гарбуз багатий бета-каротином і є чудовим джерелом калію та інших з’єднань, які допомагають знижувати кров’яний тиск.

: freezmi.io

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