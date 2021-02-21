Стало відоме ім’я дев’ятого правнука королеви Єлизавети II

Хлопчик стане 11-м у черзі на трон

Онука королеви Великої Британії Єлизавети II принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк дали своєму первістку ім’я Август Філіп Гоук Бруксбенк.

Про це принцеса повідомила в Instagram.

Принцеса Євгенія опублікувала фото з малюком, підписавши пост: «Хотіли б відрекомендувати вам Августа Філіпа Гоука Бруксбенка».

Як відомо, принцеса Євгенія народила сина 9 лютого. Для королеви Великої Британії це вже дев’ятий правнук. Хлопчик стане 11-м у черзі на трон.

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Допис, поширений Princess Eugenie (@princesseugenie)

: glavcom.ua

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