Сергій Бабкін показав, як виглядає після другої операції

Відомий артист Сергій Бабкін розповів, як пройшла його операція на інше око. Чоловік повідомив, що оперативне втручання відбулося 19 лютого. Зараз разом з дружиною співак повертається додому.

За словами Сергія Бабкіна, операція пройшла чудово. У своїй Instagram story музикант показав, як виглядає після лікування. На світлині чоловік радісний та бадьорий.

Разом з дружиною він зробив фото у ліфті. Перед камерою чоловік постав у штанах, чорному худі та стильних кросівках. Поруч позує кохана дружина Бабкіна. Жінка одягнула пальто коричневого кольору. На фото вона тримає валізу та усміхається.

Також Сергій Бабкін повідомив, що вже повертається додому. За його словами, співак щасливий, що операція пройшла успішно. Він радіє своєму одужанню та з новими силами їде додому. Фани привітали чоловіка з успішною операцією й побажали Бабкіну міцного здоров’я.

: wona.com.ua

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