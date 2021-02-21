Таксист, який убив пішохода в Києві, зробив зізнання в суді

Громадянин Азербайджану, який через конфлікт на дорозі в центрі Києва двома ударами вбив 52-річного чоловіка, запевняє, що не хотів його смерті.

Присутня в суді донька загиблого, яким був житель Києва Владислав Корнієнко, не приймає вибачень, повідомляє ТСН. Про трагедію, що сталася, вона дізналася випадково – з новин.

Фатальний конфлікт стався недалеко театру Івана Франка. “Я просто хотів налякати. Я не думав, що так вийде. Я чесно не хотів його вбивати”, – сказав у суді підозрюваний.

Азізлі Абдулла Огли – громадянин Азербайджану, в Києві живе близько року, працює таксистом. В Україні має тимчасову посвідку на проживання, оскільки одружений з українкою.

За його словами, в той момент він віз пасажира і загальмував перед пішохідним переходом, пропускаючи людей. Але один з перехожих виявився чимось незадоволеним і став конфліктувати. Таксист не витримав, вийшов з авто і вдарив пішохода. А поїхав, бо був у стані афекту, стверджує підозрюваний.

Про загибель киянина він дізнався, коли його затримали патрульні, каже Абдулла. Його дружина, Мадіна, в суді обіцяла допомогу родичам загиблих.

“Він працює без вихідних. Він ніколи ні з ким не бився. Він не жорстокий. Він дуже добра людина. Ми готові допомогти його родині, зробити все, що завгодно”, – сказала вона.

На питання, чи прийме вибачення, родичка загиблого Корнієнка відповіла: “Ні”.

Адвокат просив для підозрюваного цілодобового домашнього арешту, але суд відправив Абдуллу під варту на два місяці. Якщо його провину буде доведено, чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.є

: plus.obozrevatel.com

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