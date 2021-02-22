Tesla знизила ціни на базові варіанти Model 3 і Model Y у США

Тesla вчергове скорегувала ціни на найпопулярніші моделі своїх авто — молодші седани Model 3 і кросовери Model Y, які ділять одну платформу. Нові ціни для США вже вказані в офіційному онлайн-магазині компанії. Базові версії обох моделей стали трохи дешевшими — ціни Model 3, яку нещодавно злегка оновили, тепер починаються від 36 990 доларів.

Tesla Model 3 Standard Range Plus. Було — 37 990 доларів, стало — 36 990 доларів.

Tesla Model 3 Long Range (AWD). Було — 46 990 доларів, стало — 46 990 доларів.

Tesla Model 3 Performance (AWD). Було — 54 990 доларів, стало — 55 990 доларів.

Тобто, 36 990 доларів — нова нижня ціна базового варіанту Tesla Model 3 Standard Range Plus. Але це все ще дорожче 35 000 доларів, які коштувала «народна» Model 3 Standard Range — її зняли з продажу в кінці 2020-го.

Тesla не стала міняти стартову ціну Model 3 Long Range, у якій тепер досить істотна різниця в ціні з базовим варіантом. Вона на 10 000 доларів дорожча, але виділяється другим електродвигуном (повний привід) і більш ємним акумулятором. Водночас топова повнопривідна Tesla Model 3 Performance подорожчала рівно на ті ж 1000 доларів, які зняли з ціни базового варіанту — тепер вона коштує від 55 990 доларів.

За аналогією з Model 3 були скориговані ціни на Model Y, з тією лише різницею, що базова версія кросовера подешевшала на 2 тисячі доларів.

Tesla Model Y Standard Range. Було — 41 990 доларів, стало — 39 990 доларів.

Tesla Model Y Long Range (AWD). Було — 49 990 доларів, стало — 49 990 доларів.

Tesla Model Y Performance (AWD). Було — 59 990 доларів, стало — 60 990 доларів.

За останні кілька місяців Tesla внесла в Model Y низку поліпшень, які спочатку з’явилися в Model 3. Буквально минулого тижня Model Y отримала нову центральну консоль, яка стала одним з головних змін в Model 3 2021 року.

: news.finance.ua

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