В Іспанії випустили чай на різні випадки кінця світу

В Іспанії випустили широкий асортимент трав’яних чаїв, створених для різних сценаріїв апокаліпсису.

Сатиричну чайну компанію The End запустило агентство Niiiiice, Мадрид, повідомляє Creative Review. “Насолоджуйтесь неминучим”, – так звучить гасло проекту.

Так, клієнти компанії можуть купити чайні композиції з трав, покликані допомогти підготуватися до падіння метеорита, пожеж, цунамі, епідемії, ядерної війни або амеби, що поїдає мозок.

Найбільш актуальний чай серії – “Пандемія холоду” з лимоном та імбиром. Також на вибір пропонуються “Метеоритний спокій” з валеріаною і ромашкою, “Ядерний детокс” з ваніллю і корицею, “Мирне вторгнення” з лавандою і гібіскусом і “М’ятна лісова пожежа” з розмарином і м’ятою.

Крім того, Niiiiice створило короткометражний рекламний ролик, у якому звучить заспокійливий голос і містяться зображення людей, які п’ють чай.

“Нова ядерна війна, полярна відлига, цунамі, навіть амеба, що поїдає мізки – все звучить як небесна музика з теплою чашкою в руках”, – йдеться в рекламі.

: news.obozrevatel.com

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