Кучері перетворилися на стильне каре: Аліна Гросу показала, якою вона стала після кардинальної зміни іміджу

Українська популярна співачка Аліна Гросу активно веде свій акаунт в Instagram, в якому розповідає не тільки про творчість, особисте життя, а також — ділиться своїми експериментами із зовнішністю. Нещодавно вона показала в своєму профілі в сторіз новий образ із зачіскою каре. Також її колір волосся став іншим. Тепер Аліна Гросу попеляста блондинка, хоч раніше у неї був золотистий блонд. Повідомляє Clutch.

Відзначимо, що зачіска каре підходить практично всім дівчатам з будь-яким кольором і будь-якою текстурою волосся. Також така стрижка робить жінок молодше і свіжіше.

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Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

: trserial.net.ua

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