В Україні з’явився новий BMW M3 2021

В Україну приїхав перший BMW M3 нового покоління. Седан сфотографували в Дніпрі разом з новим купе BMW 4 Series, повідомляє «Твоя МАШИНА» .

BMW M3 2021 відрізняється величезними ніздрями, обвісом і більш широкими крилами. Ззаду встановлений спойлер і чотири вихлопні труби. У салоні оновилися крісла і кермо.

Пропонується вибір між трилітровими турбошестірками. Двигун на 480 к.с. дасть розгін до сотні за 4,2 секунди, а максималка складе 250 км / год. Потужність в 510 к.с. дозволяє набрати 100 км / год за 3,9 секунди, а максимально розвинути 290 км / год.

Крім заднього приводу буде запропонований і повний, а за доплату можна буде додати карбоново-керамічні гальма.

: mashyna.com.ua

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