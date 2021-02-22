У Києві затримали жінку, яка продавала українок у сексуальне рабство (відео)

У Києві правоохоронці викрили злочинну діяльність жінки, яка організувала міжнародний канал торгівлі людьми. Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

«Працівники поліції затримали зловмисницю в аеропорту, коли вона намагалася переправити за кордон двох дівчат з метою подальшого їх продажу за кордон для сексуальної експлуатації. За кожну українку жінка планувала отримати від 500 до 1000 доларів США. Відтепер їй загрожує до дванадцяти років ув’язнення», — йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що 28-річна уродженка Одещини підшукувала дівчат зі скрутним матеріальним становищем та вербувала їх, пропанувавши роботу за кордоном у сфері надання сексуальних послуг чоловікам. Жінці допомагав реалізовувати злочинні плани іноземець, який в свою чергу мав зустрічати дівчат за кордоном і забезпечувати їм фізичну безпеку та організовувати зустрічі з «потенційними клієнтами».

Завербованим українкам обіцяли заробітну плату за 1 годину надання сексуальних послуг у розмірі 100 доларів США та 200 доларів США за надання таких послуг протягом ночі.

За місцем мешкання фігурантки проведено обшук, у результаті якого працівники поліції вилучили речові докази: мобільні телефони, банківські картки.

Слідчі готують повідомлення про підозру та матеріали до суду для обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

: Новости Ю

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