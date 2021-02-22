Марченко в ответ на санкции припомнила, как устроила Зеленского на работу

Украинская ведущая Оксана Марченко, которая вместе с мужем, лидером партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком 19 февраля попала под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, прокомментировала их введение, а также заявила, что вступает в партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», в которой состоит и ее муж.

Об этом Марченко заявила в видеообращении, опубликованном в субботу, 20 февраля, в ее Youtube-канале.

«Сложно комментировать неконституционные, репрессивные, глупые решения нынешнего гаранта, который в 2003 году мне таким не казался, когда однажды летом вместе со своей многочисленной компанией, в том числе братьями Шефирами и другими артистами пожаловал ко мне домой с просьбой о трудоустройстве», — сказала в своем видеообращении Марченко.

Она отметила, что была тогда гостеприимной и помогла им с работой на телеканале «1+1».

Марченко назвала последние действия Зеленского и его команды «гвоздями в свой убогий политический гроб», и заявила, что она и ее семья – это «будущее мирной и успешной Украины».

«Я никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора: с сегодняшнего дня я вступаю в партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», — сказала она.