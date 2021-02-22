9 правил, які допоможуть зберегти здоров’я нирок

Захворювання нирок є поширеною проблемою охорони здоров’я, з якою сьогодні стикаються багато людей по всьому світу. Однак дотримання кількох простих правил у повсякденному житті може допомогти вам зберегти здоров’я нирок та загальне здоров’я організму, пише Жіночий світ з посиланням на News 18.

Ось 9 золотих правил, яких варто дотримуватись для збереження здоров’я нирок:

Уникайте надлишку знеболювальних. Прийом занадто великої кількості ліків є однією з основних причин ниркової недостатності та інших хронічних захворювань нирок. Тож, коли це можливо, переходьте до природних методів лікування та зменшуйте дози ліків.

Контролюйте рівень цукру в крові. Надмірний рівень цукру в крові шкідливий для ваших нирок, оскільки для того, щоб фільтрувати його, вашим ниркам потрібно працювати ще інтенсивніше. Це в довгостроковій перспективі може збільшити ймовірність ниркової недостатності. Тож регулярно перевіряйте рівень цукру та вживайте всіх необхідних заходів, щоб тримати його під контролем.

Не забувайте про рівень вологи. Регулярне вживання достатньої кількості води має величезну кількість корисних для здоров’я ефектів. Серед них виведення токсинів з нирок та зменшення ризику ниркових захворювань.

Підтримуйте здорову вагу. Надмірна вага означає посилений тиск на ваші органи та накопичення більшої кількості токсинів в організмі. Отже, переконайтесь, що ви уникаєте її для кращого функціонування тіла та зменшення ризику розвитку ряду захворювань.

Уникайте надмірного куріння та зловживання алкоголем. Куріння та вживання алкоголю збільшують навантаження на нирки, збільшуючи кількість токсинів в організмі. Це може спричинити шкоду в довгостроковій перспективі, тому обов’язково уникайте алкоголю та сигарет, щоб переконатися, що нирки залишаються здоровими.

Контролюйте артеріальний тиск. Високий кров’яний тиск може збільшити навантаження на нирки, а в довгостроковій перспективі – навіть призвести до ниркової недостатності. Якщо у вас високий кров’яний тиск, негайно проконсультуйтеся з лікарем і пройдіть належне лікування.

Правильно харчуйтесь. Здорова дієта допомагає підтримувати функцію кожного органу вашого тіла та підвищувати рівень енергії. Для поліпшення стану нирок обов’язково дотримуйтесь дієти з низьким вмістом натрію. Одними з найкращих варіантів продуктів для вас є яєчний білок, чорниця, риба, цільні зерна та цвітна капуста.

Регулярно тренуйтесь. Регулярні тренування не тільки допомагають вашому організму швидше виводити токсини, але також допомагають поліпшити загальну роботу організму. Отже, займайтеся спортом принаймні 5 разів на тиждень і переконайтеся, що ви дотримуєтесь цього протягом тривалого часу з належною послідовністю. Йога – хороший варіант для підтримки здоров’я нирок.

Проходьте профілактичні огляди. Регулярні обстеження всього тіла надзвичайно важливо, оскільки вони допоможуть вам дізнатися про будь-яку серйозну проблему на ранніх стадіях та усунути її до того, як вона стане небезпечною для вашого організму. Переконайтеся, що ви проводите огляди щонайменше раз на рік.

: wworld.com.ua

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