«Сегеже групп» не видать IPO, как Евтушенкову своих ушей?

Приобретение Новоенисейского ЛХК не укрепит репутацию компании и олигарха

«Сегежа групп», входящая в АФК «Система» Владимира Евтушенкова, планирует приобрести Новоенисейский ЛКХ у банка «Траст».

Долги предприятия составляют 11 млрд руб., а продается актив за 2,3 млрд руб. Неплохая скидка от госбанка далеко не бедному олигарху Евтушенкову. На сегодняшний день его состояние оценивается в $1,5 млрд.

Официальным покупателем ЛКХ выступает АО «Лесосибирский ЛДК № 1», управляемое УК «Сегежа групп». АО стало единственным, которое подало заявку на конкурс, что позволило банку после признания торгов несостоявшимися сделать предложение именно этой структуре. Так и было задумано заранее?

Владимир Евтушенков всю жизнь строит бизнес при поддержке власти. Ранее его патроном был мэр Москвы Юрий Лужков, сейчас глава АФК «Система» плотно сотрудничает с главой «Ростех» Сергеем Чемезовым, одним из самых влиятельных людей в России.

«Сегежа групп» наращивает свои активы в преддверии проведения IPO, в ходе которого планирует привлечь $400-500 млн. Покупка ЛКХ, которая, скорее всего, еще и будет сделана в рассрочку, окупится с лихвой. А вот куда могут уйти привлеченные деньги – это большой вопрос!

Грезы Владимира Евтушнкова?

Ранее «Сегежа групп» уже приобрела ООО «Сибирский лес» и ООО «Бэкхилл», находящиеся рядом с Новоенисейским ЛКХ. После его покупки группа может стать лидером на рынке пиломатериалов. И построить в Красноярске гигантский ЦБК, мощностью 1 млн тонн в год.

О нем Владимир Евтушенков грезит еще с 2018 г., когда заключил с правительством края соглашение и пообещал привлечь китайских инвесторов. Да только те вкладываться в низкоресурсный проект не захотели.

Против строительства ЦБК могли выступить и местные жители. Целлюлозное производство – очень вредное. Жители Светлогорска (Ленинградская область), где расположен крупнейший в стране ЦБК, жалуются, что не могут свободно дышать, когда ветер дует с комбината.

В 2019 г., Владимир Евтушенков на встрече с губернатором Уссом опять рассказал о проекте, в который планирует вложить $1,5 млрд. Денег от IPOна ЦБК точно не хватит. Не темнит ли Владимир Евтушенков? Возможно, что все разговоры про ЦБК ведутся ради положительного имиджа «Сегежи групп», что позволит успешно провести IPO.

Губернатор Усс не устал еще от «лапши» Евтушенкова?

Государственную экологическую экспертизу проекта должны были провести в 2019-2020 гг., строительство начать в 2021 г., закончить в 2023 г. Воз и ныне там – об экспертизе пока ничего не слышно.

В ноябре прошлого года стало известно, что у Владимира Евтушенкова появился конкурент. Владелец Rockwell Capital Глеб Франк, зять Геннадия Тимченко, заявил о намерении построить целых два ЦБК в Красноярском крае мощностью до 1 млн т каждый. Инвестиции в один ЦБК могут составить $2 млрд.

Проект уже согласован с Михаилом Мишустиным и даже создано предприятие ООО «Тайга», которое возглавил Иван Валентик, бывший глава Рослесхоза (2015-2019 гг.). А Евтушенков все рассказывает о том, что строить в регионе будет «Сегежа групп. Такую же «лапшу» он может вешать и про IPO?

Почему инвесторы не клюнут на «Сегежу»?

Для успешного проведения IPOруководство компании должно проводить встречи с потенциальными инвесторами и своевременно предоставлять акционерам финансовую отчетность. Она без сомнения будет интересовать и инвесторов. Никто не будет вкладывать деньги в сомнительные проекты.

Если посмотреть на финансовые результаты деятельности «Сегежи групп», то ее выход на IPOвызывает очень большие сомнения.

В конце декабря вместо ООО «ГК «Сегежа» появилось АО «Сегежа групп», данные об учредителях которой не раскрываются. С такой «прозрачностью» на IPOточно делать нечего.

У группы 8 «дочерних» структур, в том числе и УК «Сегежа групп», которая управляет тремя «дочками» и еще 37 компаниями. С 2013 г. УК только один раз была в плюсе, в 2019 г. ее убыток составил 306 тыс. руб. при выручке 2,5 млрд руб. В 2018 г., компания сработала в минус на 1,6 млрд руб. Удивляет и стоимость компании – (-1,8 млрд руб.). На ней висят долги или из нее выводятся средства?

Управляемый АО «Онежский ЛДК» получило в 2019 г., убыток 234 млн руб., при выручке 2,5 млрд руб. ООО «ЛДК «Сегежский» получил убыток 156 млн руб. АО «ЛПК «Кипелово» сработало в минус на 475 млн руб., при выручке 2,8 млрд руб. Прибыли у него не было с 2013 г.

В этом случае можно предположить, что деньги ушли в кипрский офшор «Гленрок Холдинг лимитед», который является учредителем компании.

Можно с такими показателями компаний, входящих в «Сегежа групп», рассчитывать на IPO? Или оно тоже предмет фантазий Владимира Евтушенков, как и ЦБК?

И как расценивать слова президента группы Михаила Шамолина, которые приводило издание «Версия»?

«Усилия менеджмента, а также слаженная работа подразделений и производств позволили Segezha Group, практически единственной в мировом ЛПК, сохранить положительную динамику основных финансовых показателей по итогам 9 мес. 2020 года. Компания нарастила выручку в 3 кв. 2020 года на 38% год-к-году и OIBDA – на 106,9%. Рентабельность по OIBDA составила 26,7%, что является одним из самых высоких показателей в лесной отрасли в мире».

Его бы устами мед пить. Выручку она нарастила, но почему ничего не сказано о прибыли? По результатам 2019 г., с выручкой тоже все хорошо, только вот непонятно, куда уходят тогда сотни миллионов рублей?

Михаил Шамолин витает в облаках?

По информации издания «Версия»,чистый долг «Сегежа групп» с третьего квартала 2019 г., по третий квартал 2020 г., вырос на 32% и составляет 50 млрд руб. Это очень привлекательная информация для потенциальных инвесторов?

Похоже, что их могут ввести в заблуждения и вместо современных предприятий всучить долги и устаревшее оборудование. Впрочем, сотрудникам, которые работают в «Сегежа групп» не в первой вляпываться в скандалы.

Кто стоит у руководства «Сегежа групп»?

Михаил Шамолин с 2011 г., по 2018 г., был президентом АФК «Система». И можно вспомнить его слова, произнесенные в 2017 г., о том, что в споре с «Роснефтью» по реорганизации «Башнефти» позиция АФК «Система» безупречна. В итоге ей пришлось заплатить компании Игоря Сечина 100 млрд руб.

В ходе суда было доказано, что «Башнефти», которая принадлежала АФК «Системе» с 2009 г. по 2014 г., был нанесен ущерб. И вряд ли президент компании мог об этом не знать. Скорее всего, принимал самое активное участие к выводу активов из «Башнефти».

Еще один занятный персонаж пришел летом прошлого года руководить ООО «Сегежа Запад». Это бывший председатель правления-гендиректор «Русгидро» Евгений Дод. «Сегежа групп» зарегистрировано в Карелии в 2020 г., поэтому наследить там еще Дод не успел. Но сомневаться в его способностях вряд ли стоит.

Главой «Русгидро» Евгений Дод был с 2009 г., по 2015 г. В 2016 г., был взят под стражу по подозрению в том, что выписал себе завышенную на 20% премию. Осенью 2017 г., Евгения Дода выпустили освободили из-под домашнего ареста, а летом прошлого года прекратили уголовное дело. Не всем удается при таком раскладе не только выйти сухим из воды, но и устроиться на работу в крупную корпорацию на руководящую должность.

За время работы Евгения Дода в «Русгидро» долги компании увеличились с 21,9 млрд руб., до 177,3 млрд руб. Не за эти ли удивительные «способности» Владимир Евтушенков взял на работу Евгения Дода?

Долги – это ерунда, главное, что перед законом Евгений Дод почему-то оказался чист. Состава преступления в его действиях обнаружено не было. Буде теперь наращивать долги в «Сегежа Запад»?

Разговорами об IPO Владимир Евтушенко, вероятно, тешит свое самолюбие. К реальности это вряд ли имеет отношение.

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