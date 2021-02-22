Кстенин «под ударом»

Коррумпированная команда мэра ведет Воронеж к трансферту власти?

Задержанный накануне сотрудниками ФСБ и Следкома вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин, которому инкриминируется мошенничество с использованием служебного положения, признал вину и решением суда отравлен под домашний арест. Аналогичная мера пресечения избрана для замглавы управы Коминтерновского района Светланы Васьковой. Оба обвиняются в вымогательстве денег с кандидатов в депутаты воронежской городской думы во время прошлогодней избирательной кампании. Показания на чиновников дал депутат Сергей Кудрявцев, в отношении которого также возбуждено дело о мошенничестве, связанное с попыткой незаконной приватизации Дворца культуры имени С.М. Кирова. Бавыкин далеко не первый чиновник из ближайшего окружения мэра Воронежа Вадима Кстенина, оказавшийся в поле зрения силовиков. Минувшей осенью фигурантом уголовного дела о хищении 1,5 млн рублей стал вице-мэр Владимир Левцев, также бывший протеже главы города. Назначению Бавыкина мог способствовать Владимир Ходырев – спикер воронежской городской думы и бенефициар крупной девелоперской компании «ВМУ-2», считающийся одним из политических тяжеловесов в регионе, заинтересованных в расстановке «своих людей» на руководящие должности. Однако на фоне подготовки к сентябрьским выборам, в Воронеже все четче обозначается кризис муниципальной власти, чему в немалой степени способствует полный провал кадровой политики, проводимой Вадимом Кстениным, а высокая степень коррумпированности его команды, делает самого мэра максимально уязвимым для сотрудников силовых ведомств.

Продавцы «пропусков» в гордуму Воронежа

Ленинский районный суд Воронежа отравил под домашний арест задержанного накануне замглавы воронежской городской администрации по градостроительству Юрия Бавыкина. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве, совершенном должностным лицом. Кроме того, СМИ сообщают о задержании заместителя главы управы Коминтерновского района по социально-экономическому развитию, члена политсовета местного отделения «Единой России» Светланы Васьковой, в отношении которой судом также избрана санкция в виде домашнего ареста.

На пост вице-мэра Бавыкин был назначен в середине декабря, то есть, в должности чиновник пробыл всего два месяца. До этого он был главой управы Коминтерновского района, где и успел «отличиться»: как выяснилось, силовиков интересует криминальная составляющая прошлогодних выборов в городскую думу, в ходе которой Бавыкин вымогал деньги с кандидатов в депутаты, обещая им успешные результаты голосования.

Сообщается, что показания на вице-мэра дал как раз один из муниципальных депутатов – бизнесмен Сергей Кудрявцев, также ставший фигурантом уголовного дела о мошенничестве и арестованный в минувшем декабре. Народного избранника обвиняют в незаконной приватизации городского Дворца культуры имени С.М. Кирова, расположенного на земельном участке, принадлежащем фирме «Альянс ВК», основным владельцем которой является бизнесмен. Однако стать стопроцентным собственником ДК Кудрявцеву мешало бомбоубежище под зданием, находящееся в федеральной собственности.

При помощи хитрых манипуляций, депутат пытался добиться исключения из ЕГРН записи о регистрации подвала и признать право федеральной собственности на него отсутствующим. В итоге Кудрявцев оказался в СИЗО, откуда в конце января был переведен под домашний арест после того, как начал сотрудничать со следствием. Видимо, на смягчение меры пресечения, среди прочего, повлияли откровения депутата, касающиеся его предвыборных договоренностей с главой района.

Впрочем, по информации портала «Abireg.ru», Бавыкин уже признал себя виновным в мошенничестве на выборах в гордуму, а Светлана Васькова в ходе допроса даже рассказала об условиях, выдвинутых кандидату в депутаты Кудрявцеву: за 400 тыс. рублей ему обещали обеспечить не менее половины необходимых для победы голосов избирателей. По словам Васьковой, сумма была предварительно согласована с Бавыкиным.

«Трудоголики»-уголовники из команды Кстенина

Воронежские СМИ уже отметили, что расследование незаконной деятельности Бавыкина стало ударом по команде мэра Вадима Кстенина, ставленником которого называют отправленного под арест чиновника. Заметим, что удар этот далеко не первый: предыдущий замглавы города по градостроительным вопросам Владимир Левцев ушел с должности осенью прошлого года после того, как стал фигурантом уголовного дела о хищении с использованием служебного положения. По версии следствия, в 2016-2017 гг. он присвоил 1,5 млн рублей, оформленные как авансовый отчет на хозяйственные расходы ГУП «Облкоммунсервис», которым руководил до назначения на должность вице-мэра.

Как и в случае с Бавыкиным, Левцев также являлся протеже Кстенина: они были хорошо знакомы еще в то время, когда Кстенин руководил областным Управлением ЖКХ и энергетики. После того, как в отношении Левцева выдвинули обвинение в хищении, мэр грудью встал на его защиту: он не только отказался отстранять проворовавшегося подчиненного от работы, сославшись на презумпцию невиновности, но охарактеризовал его как «ответственного руководителя и трудоголика».

Заявление об увольнении «по собственному желанию» Левцев все же написал. Так что коррупционные скандалы в команде Кстетина отнюдь не являются чем-то из ряда вон выходящим, скорее назначение на руководящие должности лиц, наделенных сомнительными моральными качествами, стало частью кадровой политики главы городской администрации.

Вот, например, как описывает источник портала «Блокнот. Воронеж» предвыборные махинации, за участие в которых были арестованы Бавыкин и Васькова (цена «победы» кандидата нам уже известна с ее же слов):

«По выборам фактически признается схема по покупке мандата через управу. В принципе так и есть, они в управе формируют УИКи, а там решают, кому сколько процентов. В законе написано, что члены УИК должны быть и от партий, и от общественных организаций. Но нет ограничения, что из разных профессиональных коллективов. Поэтому всегда можно подсунуть своих людей. Например, формируется УИК на базе школы, учителей рассовывают по партиям, получается УИК, полностью подконтрольная администрации».

«Заинтересованное лицо» Владимир Ходырев

Заметим, что Бавыкин является выходцем из ФСБ, где проработал порядка 15 лет. Затем он занимал должности замглавы Верхне-Донского управления Ростехнадзора, руководил управами Левобережного и Коминтерновского районов. Если на предыдущих постах он использовал методы работы вроде тех, что нам уже знакомы, то не вызывает удивление наличие у госслужащего элитной недвижимости, расположенной в закрытом поселке на территории природоохранной зоны. По данным издания «Время Воронежа», стоимость земельного участка площадью 3,5 тыс. кв. метров, вместе с домовладением, может составлять порядка 100 млн рублей.

Но на желающих стать депутатами столько явно не заработаешь. Например, в одной из публикаций все того же «Блокнота» рассказывалось о том, как занимая должность замглавы управления Ростехнадзора, Юрий Бавыкин был обвинен в требовании «откатов» руководством ООО «Око», специализировавшемся на выдаче экспертиз горнодобывающим компаниям. Несмотря на официальное обращение в прокуратуру, в возбуждении уголовного дела было отказано. Не исключено, что главную роль в этом сыграли связи бывшего спецслужбиста в силовых ведомствах.

Сомнительно, что Кстетин мог не быть в курсе столь специфических моментов биографии своего протеже. Что ж, такие кадры в самое ближайшее время могут подвести мэра под монастырь. Но может быть успешная карьера коррумпированного чиновника «завязана» не только на городского главу?

Существует мнение, что Бавыкин является «человеком» председателя воронежской городской думы Владимира Ходырева, по протекции которого и прошел согласование на пост вице-мэра. Ходырев неизменно избирается муниципальным депутатом с 2005 года, с 2012-го занимает пост спикера гордумы. А еще он контролирует девелоперскую компанию «Воронежское монтажное управление-2» («ВМУ-2»), являющуюся одним из трех крупнейших воронежских застройщиков.

Напомним, что летом пошлого года при разработке генплана города на 2020-2041 гг. были в обязательном порядке учтены предложения, «поступившие от заинтересованных лиц». Как писал «Коммерсант», под этим подразумевались планы местных девелоперов, намеревающихся освоить крупные земельные массивы на периферии областного центра. В их число вошла и «ВМУ-2».

Сам Ходырев «засветился» в качестве участника ряда громких скандалов. Например, его компания выступила инициатором переселения жителей улиц Помяловского, Левой и Правой Суконовок, расположенных в историческом центре Воронежа, на окраину, в микрорайон Боровое. В адрес тех, кто не пожелал идти навстречу застройщику и выселяться из своих домов, поступали угрозы в «стиле лихих 90-х».

«Ниточки» силовиков: от заместителей к мэру?

Если обвиняемый в мошенничестве вице-мэр Бавыкин действительно был «человеком» Ходырева, то закономерно задаться вопросом: только ли в собственных корыстных интересах он действовал, поставив «на поток» продажу депутатских мандатов? И неужели спикер городской думы и один из политических тяжеловесов Воронежа был, что называется, ни сном, ни духом, коммерческой составляющей избирательного процесса?

На этом фоне обращают на себя внимание появившаяся в конце прошлого года информация о возможном уходе Ходырева с поста спикера в связи с имеющим место ухудшением самочувствия. Называлось даже имя его потенциального преемника – главного врача второй областной детской клинической больницы Сергея Авдеева, кандидатуру которого, якобы, поддержал губернатор Александр Гусев.

На первый взгляд эти сообщения вызывают недоумение, ведь только в сентябре прошлого года Ходырев был в очередной раз переизбран на пост председателя гордумы. Причем СМИ писали, что произошло это по рекомендации главы региона. В то же время, отмечалось нарастание противоречий между спикером и мэром Кстениным, в том числе, связанное с предстоящим изменением городского генплана. Мог ли Бавыкин примкнуть к одной из сторон или продолжал оставаться «слугой двух господ»?

Что ж, если в Воронеже намечен некий трансферт власти, то сегодня расклад сил складывается далеко не в пользу Кстенина, подчиненные которого один за другим оказываются в центре внимания силовиков. И речь не только о Бавыкине и Левцеве. Напомним о громком скандале, связанном с выбором поставщика питания в городские школы в 2019 году. Победителем конкурса тогда оказалась компания Торговый дом «СПП» из Ульяновска, уже отметившаяся поставками некачественной продукции, приводившими к отравлению учащихся (как это произошло в ульяновском Суворовском училище).

Вопросы госзакупок в администрации Воронежа курирует вице-мэр Надежда Савицкая, в кабинете которой в мае 2017 года сотрудниками полиции и ФСБ проводились обыски в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Тогда вице-мэр отделалась легким испугом. Так что впору начинать делать ставки: к кому из подчиненных Вадима Кстенина в ближайшее время наведаются люди в погонах?

Но в первую очередь, от такого визита не застрахован сам Кстенин. Ведь как уже говорилось выше, его зам Юрий Бавыкин и проходящая с ним по одному делу Светлана Васькова уже признали вину и дают показания. Со следствием сотрудничает и горе-депутат Сергей Кудрявцев. Не желая оказаться в СИЗО, каждый из них не задумываясь расширяет круг потенциальных подозреваемых и обвиняемых. А желающие активизировать процесс трансферта власти явно не останутся в стороне. Тем более, в свете приближающихся в регионе выборов.

renome.info