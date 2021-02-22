Кремль отреагировал на критику в адрес Рогозина

Ожидание прорыва в космической отрасли понятно, но работа должна строиться поступательно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя критику в адрес главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Об этом сообщает в субботу, 20 февраля.

Ранее в соцсетях раскритиковали Рогозина за мемы по поводу высадки на Марс американского ровера Perseverance.

По словам Пескова, как правило, в социальных сетях высказываются люди, не обладающие профессиональной информацией о ситуации в космической отрасли. «Они не могут оценить суть происходящего, стоимость происходящего, критерий оценки успеха происходящего и так далее», — пояснил пресс-секретарь президента.

В то же время он добавил, что от России ждут прорывов и сенсаций. По его словам, в этом направлении ведется титаническая работа, а существующие проблемы необходимо поступательно решать.

Накануне Рогозин прокомментировал на своей странице в Twitter посадку американского марсохода Perseverance, выложив несколько мемов. Под первым снимком, на котором марсоход совмещен с его фотографией, написано: «Первое, что увидели американцы на Марсе». На другом коллаже изображены якобы марсиане, недовольные человеческим присутствием на планете. «Потом пошли эти», — подписал он. Позже оба твита оказались недоступны для просмотра.

Американский ровер Perseverance успешно высадился на Марсе 19 февраля. С помощью него специалисты НАСА рассчитывают обнаружить следы существования жизни на Марсе в далеком прошлом. В Кремле назвали это событие достижением.