10 автомобільних новинок, які не потрапили до України

Далеко не всі автомобільні новинки потрапляють в Україну. І мова не лише про якісь екзотичні моделі. Іноді буває, що навіть популярні в Європі машину у нас або не з’являються зовсім, або доїжджають з великим запізненням.

Зазвичай така ситуація складається з електромобілями. Поки що переважна кількість виробників не наважується виводити на український ринок недешеві «електрички». Іноді ж причина полягає у попиті. Для прикладу: в Україні погано купують хетчбеки. Тож компанії не поспішають привозити їх до нас.

До добірки MMR увійшли моделі, які вже продаються в Європі, а ось в Україні навіть ще не анонсовані. Але це не означає, що вони не будуть продаватися у нас у майбутньому. Ми лише констатуємо, що виробник з якихось незрозумілих причин не поспішає балувати українців цікавими новинками, а саме:

Nissan Juke II покоління

Peugeot 208

Volkswagen ID.3

Renault ZOE

Skoda Enyaq

Volvo XC40 Recharge

Honda e

Toyota Yaris Cross

Kia Telluride

Ford Explorer

: autotheme.info

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.