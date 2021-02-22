Морально-аппаратная победа

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин покинет занимаемый пост 1 марта. В экспертном сообществе считают, что отставка чиновника была запланирована заранее, а больше всех выигрывает от этого вице-губернатор Максим Соколов.

Евгений Елин занимал свою должность с января 2019 года. Он курировал работу Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Правительства Санкт-Петербурга, отвечал за вопросы экономики, финансов, имущества, промышленности, торговли и госзакупок. Также Елин возглавлял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Несмотря на заявление вице-губернатора о том, что решение об отставке было принято в ходе обсуждения с губернатором города дальнейших целей и задач, аналитики полагают, что этому мог поспособствовать вице-губернатор Максим Соколов. Конфликт между чиновниками назрел давно, и связывают его с тем, что Елин препятствовал реализации проектов Комитета по инвестициям и Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, которые курирует Соколов.

Как пишет телеграмм-канал «Spb.Gov.no», в этом противостоянии Соколов одержал «морально-аппаратную победу». Свой «процент удовлетворенности» от ухода Елина также получат вице-губернаторы Эдуард Батанов и Владимир Княгинин. Полномочия Елина, скорее всего, будут распределены между этими тремя чиновниками. Поэтому, как отмечают авторы канала, «нельзя исключать, что это не спонтанное решение, а доведение до него».

На то, что полномочия Елина будут переданы его коллегам и нового назначения не последует, указывает передача проектов РЖД, которые вел вице-губернатор, транспортному блоку Соколова. По мнению экспертов, проекты Елина изначально планировалось отдать комитетам Соколова в силу имеющегося опыта работы на должности министра транспорта России.

Именно с федеральным уровнем Максима Соколова в прошлом политологи связывают его явное желание получить контроль над комитетами и проектами Евгения Елина. Тем более, что связывают их не только интересы, но и давний конфликт на почве вражды авиакомпаний «Аэрофлот» и «S7».

Напомним, что Елин с 1 марта 2021 года по приглашению акционеров S7 Group возьмет на себя руководство космическим направлением холдинга. Такую должность аналитики называют «пенсионной» – то есть, бывшему вице-губернатору просто выделили «теплое место», где он спокойно сможет получать хорошую зарплату. Но просто так такие посты не занимают.

Дело в том, что Елин, будучи заместителем Министра экономического развития Российской Федерации с 2013 по 2017 год, занимался тем, что помогал S7 Group отбиваться от их главного конкурента – «Аэрофлота». Как утверждают источники, сам Елин при этом заработал немало денег, но все атаки стремящегося к монополии авиаперевозчика замминистра отбил.

Со стороны «Аэрофлота» в конфликте участвовал не кто иной как Максим Соколов, который в эти годы был Министром Транспорта РФ. Соколов также входил в совет директоров «Аэрофлота».

И Елин, и Соколов заработали в конфликте авиакомпаний хорошие деньги. Максим Юрьевич конечно обогнал коллегу – в статусе министра он все же смог добиться некоторых результатов на пользу «Аэрофлота», но и Елин остался на хорошем счету у S7 Group.

«Когда и Соколов и Елин столкнулись друг с другом в Смольном, все вокруг поняли как сильно они враждуют. Конфликт был постоянным. Со стороны виделось так, что Елин, пользуясь своим положением, резал Соколову проекты, Максим Юрьевич искал способы снять Елина, чтобы тот не мешал ему зарабатывать деньги. И, похоже, такой способ нашелся», – анонимно рассказал нам один из чиновников Смольного.

В ближайшее время Соколов планирует забрать себе основные направления бывшего вице-губернатора. Наибольший интерес у него вызывают Комитет по государственному заказу и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Однако, как утверждают в Смольном, передача Соколову этих комитетов вряд ли пойдет Петербургу на пользу.

«Соколов уже сейчас, по всем признакам, проваливает проекты по развитию транспорта и туризма. Проваливает, потому что ему, наверное, более интересны денежные потоки и совсем не интересен результат и общественное мнение. Отсюда и поднятие цен на общественный транспорт в период эпидемии коронавируса и безработицы. Отсюда и безумные бюджеты Восточного скоростного диаметра, который еще не факт, что будет построен. Зато не без связей в Министерстве транспорта, он проводит дорогостоящий проект постройки гостиницы Holiday Inn в Пулково, где ему приписывают чуть ли не участие в в австрийской фирме-застройщике», – поделился с нами чиновник.

Так что пока непонятно, выиграет город от того, что скандальный вице-губернатор Елин, которого обвиняют в провале антикоронавирусных мер и почти полном уничтожении малого бизнеса в городе, уйдет. Или же, убрав его, губернатор открыл дверь Максиму Соколову, который может оказаться не меньшим злом. Время покажет.

versia.ru