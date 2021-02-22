Застрелила мужа и ранила дочь: совершившую тяжкое преступление женщину признали невменяемой

Преподавателя Ровенского Национального университета водного хозяйства и природопользования, которая убила своего мужа и ранила спящую 13-летнюю дочь, признали невменяемой.

Как сообщили в областном главке полиции, следователи закончили досудебное расследование по фактам умышленного убийства и покушения на умышленное убийство. Материалы уголовного производства с ходатайством о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 46-летней жительницы Ровенского района направлены на рассмотрение суда.

Напомним, что 5 сентября 2020 года около 4 часов утра жительница Ровенского района смертельно ранила своего мужа в голову из травматического оружия. После этого она зашла в комнату к своей дочери, которая спала, и дважды выстрелила ей в грудь.

Во время досудебного расследования следователи провели комплекс следственных действий и назначили ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическую. Согласно выводам последней, подозреваемая признана невменяемой. Все это время женщина находилась под стражей.

«По результатам длительной и кропотливой работы следователей, собранной доказательной базы, следователи следственного управления направили в суд материалы уголовного производства с ходатайством о применении к 46-летней подозреваемой принудительной меры медицинского характера в виде госпитализации в психическое заведение, в связи с тем, что она по своему психическому состоянию и характеру совершенного общественно опасного деяния представляет особую опасность для общества», — говорится в сообщении полиции.