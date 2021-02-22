Повінь – зміна системи

Menu
Close

Глава «Роскосмоса» пошутил над успешной посадкой марсохода NASA, но после критики удалил свои посты

22.02.2021

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пошутил насчет посадки ровера NASA под названием Perseverance на Марс.

Он посвятил этому событию два поста в Twitter.

В первом посте глава «Роскосмоса» опубликовал отфотошопленный снимок, сделанный марсоходом. На нем Рогозин заглядывает в камеру ровера.

«Первое, что увидели американцы на Марсе», — заявил он.

Ко второму твиту Рогозин прикрепил картинку с марсианами, протестующими против прибытия американцев. Инопланетяне держат плакаты «Янки, отправляйтесь домой» и «Марс для марсиан».

«Потом пошли эти», — написал он.

Позже Рогозин удалил оба твита без объяснения причин, однако пользователи не перестали их активно обсуждать. При этом он лайкнул комментарий к своим постам, в котором критиковали его чувство юмора.

«Эти два твита — единственная реакция главы «Роскосмоса» на выдающееся достижение NASA, на успешное начало миссии Perseverance. Какой же он все-таки тупой балбес, этот Рогозин. Просто стыдно за него», — написал один из пользователей.

В официальном аккаунте команды российского оппозиционера Алексея Навального Рогозина призвали «вылезать из стиральной машины».

По мнению другого комментатора, было бы рационально сразу после таких шуток отправить Рогозина в отставку, на что ему ответили, что он «сидит на своем посту для шутовства, а не для развития отрасли». Также главе «Роскосмоса» припомнили его шутку с «неработающим батутом».

Читайте також:   У Харкові чоловіка поранили у груди під час вживання алкоголю на вулиці
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *