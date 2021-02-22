Новий смартфон Realme виявився найпотужнішим у світі

Флагманський смартфон Realme GT 5G, побудований на базі Snapdragon 888, буде представлений вже зовсім скоро. Гаджет вийде дуже потужним і стане відмінним рішенням для геймерів. Такий висновок можна зробити виходячи з результатів моделі в синтетиці. У тесті продуктивності AnTuTu пристрій набрав 770 тисяч балів. Більше в даний момент немає ні у одного девайса.

Опублікувавши такий скріншот, компанія серйозно підігріла інтерес до свого смартфону. Цікаво, чи буде у нього така ж продуктивність на релізі і якщо так, то як Realme вдалося домогтися того, що її дітище показує результат краще, ніж у конкурентів на тому ж Snapdragon 888.

Ходять чутки, що пристрій буде комплектуватися 12 ГБ оперативної пам’яті новітнього типу LPDDR5 і 256 ГБ постійної UFS 3.1. Що стосується екрану, то він буде плоским і отримає розширення 3200 на 1440 пікселів при діагоналі 6.8 дюймів. Ціна девайса поки не афішувалося, рівно, як і дата релізу.

: gsminfo.com.ua

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