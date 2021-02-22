Прокуратура выявила нарушения на Казанском жировом комбинате

Прокуратура Лаишевского района с привлечением специалистов Государственной инспекции труда в Республике Татарстан провела проверку исполнения законодательства об охране труда в АО «Казанский жировой комбинат».

Установлено, что работникам предприятия в достаточном количестве не выдаётся специальная одежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты.

По результатам проверки в адрес генерального директора организации внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении начальника отдела охраны труда, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций АО «Казанский жировой комбинат» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Постановление с материалами проверки направлено в Государственную инспекцию труда в Республике Татарстан для рассмотрения по существу.

Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.