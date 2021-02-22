«Заставили взять политическое оружие». Оксана Марченко вступает в партию ОПЗЖ

Телеведущая и жена пророссийского нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко, против которой СНБО ввел санкции, заявила, что вступает в партию Оппозиционная платформа — За Жизнь.

Об этом она сообщила в своем видеообращении, комментируя внедренные против нее и Медведчука санкции за финансирование терроризма.

Марченко заявила, что власть, «сама того не понимая, заставила ее взять политическое оружие, чтобы стать рядом с моим мужем».

«Теперь, кроме одного Медведчука, вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию Оппозиционная платформа — За жизнь, где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от „зеленого“ произвола и беззакония», — заявила Марченко.

Она назвала решение СНБО «неконституционным, репрессивным и глупым», а санкции «фейковыми», и заявила, что, несмотря на ограничения, ее благотворительный фонд будет продолжать работать.

8 февраля Марченко внесли в базу центра Миротворец как лицо, которое «несет угрозу нацбезопасности Украины». Ее обвинили в «отрицании агрессии РФ», «финансировании террористов и российских оккупантов», «незаконной коммерческой деятельности» в Крыму, а также в «участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины».

По итогам заседания 19 февраля Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе российских бизнесменов, связанных с поставками угля и других энергоресурсов, и ООО Торговый дом Донские угли.

Также под санкции попали лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и Наталья Лавренюк, которую называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции введены по статье о финансировании терроризма.

Решение о санкциях основывается на материалах СБУ. По словам главы спецслужбы Ивана Баканова, сейчас идет расследование для того, чтобы задокументировать незаконную поставку угля с временно оккупированной территории в РФ и подконтрольную властям часть Украины.

Партия ОПЗЖ назвала введение санкций актом политических репрессий и заявила, что Украина «еще на шаг приблизилась к диктатуре».

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Тараса Козака и его телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK, которые связывают с Виктором Медведчуком.

Украинская правда со ссылкой на источники в СБУ и СНБО сообщала, что телеканалы 112 Украина, ZIK и NewsOne финансирует ООО Торговый дом Донские угли, который ведет свою деятельность в ОРДЛО.