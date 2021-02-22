«Есть люди, которых я очень сильно люблю»: Шепелев неожиданно сознался в теплых чувствах к Зеленскому

Телеведущий Дмитрий Шепелев, у которого обострился конфликт с родителями его умершей супруги Жанны Фриске из-за ее квартиры, сделал неожиданное признание о президенте Украины Владимире Зеленском.
Как сообщает Телепрограмма, это произошло, когда Шепелев отвечал на вопросы подписчиков в «сториз» своего Instagram.
Один из пользователей поинтересовался, есть у мужчины друзья в шоу-бизнесе, или хотя бы близкие товарищи.
«Близких нет, но есть люди, которых я очень люблю», — ответил телеведущий.
Читайте також: Гончарук: Україна готова до газових переговорів з РФ, хоча й усвідомлює, що у Європи є свої інтереси