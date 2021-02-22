Появились подробности о водителе, убившем двумя ударами пешехода в Киеве

Стало известно имя водителя автомобиля, который 19 февраля в Киеве в ходе конфликта на дороге двумя ударами убил пешехода.

По информации источников OBOZREVATEL, это гражданин Азербайджана Абдулла А., который имел вид на жительство в Украине.

Мужчине 28 лет. Он работал в службе такси Bolt. Подозреваемый живет в Деснянском районе Киева, на Лесном массиве.

Погибший мужчина – 52-летний киевлянин.

20 февраля Печерский районный суд Киева арестовал подозреваемого до 19 апреля. На заседании он заверил, что резко затормозил перед переходом, после чего пешеход повернулся и начал ругаться, употребляя нецензурную лексику.

Водитель Hyundai, в свою очередь, вышел, дважды ударил пешехода и скрылся. О смерти последнего, по его словам, он узнал уже после задержания полицией.

В суде Азизли Абдулла Оглы признался, что не хотел убивать киевлянина. «Я просто хотел напугать. Я не думал, что так получится. Я честно не хотел его убивать», – сказал он.

Однако родственники погибшего не принимают извинений и ждут от судей справедливого приговора.