Результаты вмешательств не видны: пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой, Повалий и Леонтьева

71-летняя российская певица Алла Пугачева вновь прибегла к услугам пластических хирургов. Пользователи интернета обратили внимание, что на последних фотографиях и видеозаписях губы Примадонны стали заметно объемнее.

Сама супруга Максима Галкина, понятное дело, свои изменения во внешности никогда не комментирует, пишет KP.RU.

Однако известный косметолог Марта Орлова подтвердила, что Алла Борисовна, по всей видимости, в очередной раз сделала несколько так называемых «уколов красоты».

«Ее внешность — результат эндоскопического лифтинга лба, smas-лифтинга, блефаропластики (пластика век была уже, думаю, не один раз). К списку операций смело добавляем недавние инъекции ботокса, филлеров и введение нитей. Был момент несколько месяцев назад, когда бросалась в лицо гиперкоррекция, но это ожидаемая тактика, когда хотят сохранения максимального результата после периода реабилитации и усадки тканей», — сказала Орлова.

Косметолог считает, что за свою жизнь Примадонна советской эстрады, действительно, много раз ложилась под нож хирурга. Однако, в отличие от многих других звезд, в данном случае результат оправдан. Ведь для своих лет бывшая супруга Филиппа Киркорова действительно выглядит весьма неплохо. Самое главное, по словам Орловой, что результаты вмешательств не бросаются в глаза. Лицо Пугачевой выглядит вполне гармонично и естественно, а это именно тот результат, к которому и стремятся клиенты.

В то же время, говоря о Таисии Повалий, медик обращает на то, что у нее слишком много филлеров. Контурная пластика — замечательная и эффективная процедура, но если переборщить, то это нарушает архитектуру и гармонию лица, дает одутловатость и отечность, делает подбородок тяжелым.

С губами певице пора остановиться, количество филлера уже вне предела емкости губ, а в такой ситуации появляется симптом «усов» (тень над губами), теряется красивый рельеф, усугубляются носогубные складки. Примерно такая же ситуация и с бровями.

Кроме того, неровности вдоль спинки носа указывают на неудачную ринопластику. Артистке стоит дать своему лицу отдохнуть от уколов красоты, подождать, пока часть филлеров сама рассосется.

Относительно Валерия Леонтьева косметолог уверен, что тот в «феноменальной форме» для 71-летнего мужчины. В то же время для его кожи свойственен эластоз — повышенная растяжимость, поэтому отчетливо видно, что не раз были сделаны блефаропластика и подтяжка.

«С объемным моделированием лица Валерий явно переборщил. Когда-то у певца были выразительно накаченные губы, но сейчас он их, видимо, „сдул“. Хотя, возможно, даже вырезал, сделал хейлопластику, поскольку губы несколько деформированы и присутствуют дефекты артикуляции», — считает эксперт.