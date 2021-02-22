Путин обратился к делегатам объединительного съезда «Справедливая Россия»

Объединительный съезд партии «Справедливая Россия» начался с приветственного обращения президента РФ Владимира Путина. Он пожелал участникам «достойно проявить себя на предстоящим выборах». Об этом в понедельник, 22 февраля, пишет РИА «Новости».

С этот понедельник партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» проведут политические съезды по вопросу об объединении, после чего объявят о создании новой левопатриотической партии «Справедливая Россия — За правду».

По словам Путина, законодательные инициативы СР вызывают «неизменное уважение».

«Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах. Желаю успехов!» — сказано в сообщении.