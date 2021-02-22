У Бурбы будет обыск?

Как сообщает телеграмм-канал “Украинский Обозреватель“: “Как сообщают наши источники, в ОП очень боятся предстоящего расследования «Беллингкет» по «делу вагнеровцев».

Не исключено, что даже история с санкциями против Медведчука – на самом деле спасение более ценного агента Ермака ценой репутации давно засвеченного Медведчука. Но суть не в этом. Страхами в ОП решил воспользоваться начальник СВР Украины Валерий Кондратюк. На совещании в ОП им было предложено в ближайшее время провести обыски у бывшего начальника ГУР МО Василия Бурбы и у всех военных разведчиков, принимавших участие в «деле вагнеровцев». И в ходе обысков изъять у всех заграничные паспорта. Чтобы ни у кого не было возможности выехать за рубеж и встретиться с представителями «Беллингкет». Заодно предлагается Бурбу выселить из служебного здания в Конче-Заспе. Чтобы не дай Бог, не встретился случайно с Зеленским и не рассказал ему конкретику по «делу вагнеровцев». Не исключены также попытки в ходе обысков подброса наркотиков или компрометирующих материалов для дискредитации сотрудников. Такие попытки уже были, когда в бывшем кабинете Василия Бурбы вдруг «нашли» шприц с наркотическим веществом.

Забавно то, что сделать все это Кондратюк предлагает Баканову. Тем самым серьезно его подставляя. Наблюдаем коитус жаб и гадюк дальше.”

Интересная информация. Будем наблюдать.