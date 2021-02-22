Уруского заметили рядом с Кадыровым на выставке оружия в ОАЭ: все детали скандала

На международной выставке оружия IDEX-2021 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) вице-премьер-министра Украины – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского заметили рядом с главой Чечни, соратником президента России Рамзаном Кадыровым.

Соответствующее фото в редакцию OBOZREVATEL прислали читатели. Снимок был сделан во время открытия мероприятия 21 февраля. На нем видно, что Уруский и Кадыров идут рядом. Позже в сети появилось и соответствующее видео.

На публикацию уже отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль, потребовав на странице Facebook срочного объяснения от Уруского.

Журналисты OBOZREVATEL попытались связаться с пресс-секретарем Уруского, однако он отказался комментировать ситуацию и сказал, что это сделает сам вице-премьер.

Отметим, что в Абу-Даби вице-премьер возглавляет украинскую делегацию. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook и публиковал фото с места событий

Вскоре в сети появились новые фотографии, сделанные во время мероприятия, в частности, с разных ракурсов.

«Во главе украинской официальной делегации нахожусь в Абу-Даби, на международной военно-технической выставке IDEX-2021, которая является одной из крупнейших в мире. В рамках мероприятия демонстрируются новейшие технологии практически по всем ключевым направлениям развития вооружения и военной техники», – писал Уруский.

Чиновник также отмечал, что ознакомился с украинской экспозицией, на которой представлены макеты наземного противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», танка «Оплот», БТР-4, разведывательно-ударного беспилотника «Сокол-300», высокоточной реактивной системы «Ольха», ракетного катера «Богомол», ПТРК «Корсар».

По словам вице-премьера, в Абу-Даби он встретился с председателем Высшего совета оборонной промышленности Королевства Саудовская Аравия Ахмедом Аль Оали, а также с федеральным министром по оборонной промышленности Исламской Республики Пакистан Зобайдой Джалал. Что касается Кадырова, то о нем он не упоминал.

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