Фахівець розповів про зв’язок харчування із психічним здоров’ям

Не тільки вага вашого тіла, психічне здоров’я також пов’язане з вашими харчовими звичками. Правильне харчування підтримує нормальну роботу вашого мозку та тіла. Додавання певних поживних речовин до раціону може призвести до зменшення ризику виникнення певних проблем психічного здоров’я. З іншого боку, нездорові харчові звички можуть спричинити різноманітні проблеми зі здоров’ям та погіршити ваше психічне здоров’я. Дослідження також підкреслили зв’язок між вашим харчуванням та психічним здоров’ям, пише Жіночий світ з посиланням на NDTV Doctor.

Доктор Самант Дарші, психіатр, пояснює: “Вживання нездорової їжі пов’язане з погіршенням психологічних функцій. Багато людей, стикаючись з проблемами психічного здоров’я, не надають великого значення своєму харчуванню. Та це один із найважливіших факторів, який потрібно врахувати для отримання ефективних результатів”.

Він також розповів про інші фактори, які пов’язані з харчуванням і впливають на ваше психіку. “Незбалансоване харчування пов’язане з ожирінням, яке негативно впливає на різні органи тіла. Ожиріння є хронічним захворюванням, що впливає на метаболічні, гормональні та запальні функції організму. Запальні патології пов’язані метаболічними захворюваннями, такими як діабет, та психічними розладами, такими як депресія”.

Доктор Дарші також наголошує, що вже існуючий стан психічного здоров’я, такий як шизофренія, може також вплинути на ваші харчові звички. “Дослідження показують, що люди з такими серйозними психічними захворюваннями, як шизофренія, харчуються гірше, ніж інші. Переважно вони дотримуються дієти з високим вмістом насичених жирів і цукру та низьким вмістом свіжих фруктів та овочів. Тому вони недоотримують таких важливих поживних речовин, як омега-3 жирні кислоти, фолієва кислота, антиоксиданти та вітаміни, що потребує корекції”.

Якщо ці пацієнти продовжать дотримуватись нездорового раціону це може збільшити ризик розвитку інших захворювань, таких як гіпертонія, діабет, серцево-судинні захворювання та багато іншого.