Уголовник Руслан Телятник угрожал журналисту: что известно об одиозном депутате Полтавского облсовета

Хорошо живешь, значит, имеешь право угрожать другим? На днях в СМИ начали активно обсуждать заявление одного из полтавских журналистов, который боится угроз депутата Полтавского облсовета Руслана Телятника. О подробностях скандала, а также, что известно об одиозном политике: чем «прославился» на местных выборах в 2019 году и как роскошно живет.

Руслан Телятник родился в 1977 году в Кременчуге Полтавской области. Имеет высшее образование. Сейчас живет в столице.

Политическая карьера

Согласно данным информресурса «Чесно», Руслан Телятник – депутат Полтавского областного совета, член партии ОПЗЖ по 4-му округу в Полтавской области.

Чем «прославился» на местных выборах в 2019 году

Во время последних местных выборов в 2019-м году, Телятник был замечен в сборе персональных данных избирателей. Об этом сообщал youtube-канал «Стоп політичній корупції».

Также он летом 2019-го провел агитационный концерт в с. Новые Санжары с аттракционами, попкорном и сладкой ватой, на котором разыграл сертификаты на полет на воздушном шаре. Об этом сообщали наблюдатели «Опоры».

Телятник угрожал журналисту?

Из последнего, издание «Детектор Медиа» сообщает о том, что на днях полтавский журналист Дмитрий Чикуров заявил о том, что «его жизни может угрожать депутат Полтавского облсовета Руслан Телятников». Политик данные обвинения отрицает.

Так, журналист сообщил о кибербулинге после спора с депутатом.

«Побачив я його пост в Facebook. Стало мені трошки смішно, тому я опублікував гумористичний пост – трошки потролив його. Після цього, я так зрозумів, він когось попросив або найняв, і почали в Facebook та інших місцях обговорювати моє минуле; звинувачувати в тому, що наркоман і продаю наркотики. Після цього він мене забанив. Потім люди, яким я можу довіряти, мені сказали, що мною почали активно цікавитися, піднімати моє минуле. Він досить-таки розсердився з цього приводу й можуть бути навіть якісь фізичні втручання», — сообщил Чикуров.

При этом он отметил, что официальных доказательств такому обвинению нет.

В ответ на обвинения журналиста Руслан Телятник обозвал его «псевдожурналистом». И прокомментировал возникший скандал следующим образом: «Я йому не загрожував і не загрожую. Він мені, як людина, не цікавий. Яка загроза? У справжнього журналіста є творчі доробки, творчий багаж – статті, телесюжети, розслідування. Є принципова позиція. Але Google не знає «журналіста» Чикурова. Я впевнений, що ця людина не робить це безплатно. Про це свідчить розміщення пасквіля на мене на рекламній, тобто, платній основі. Мені не приємно, що він виливає бруд на мене в Facebook. Це принижує мене як людину, відповідального партнера і мецената».

О конфликте писали и на сайте «Патриоты Украины», где подробно описана вся предыстория.

Что известно о богатстве Руслана Телятника: чем владеет депутат Полтавского областного совета

Руслан Телятник – гендиректор ДП «Киевтранспарксервис-1». Первоначальный статусный капитал компании составлял 5000 гривен. Компания была создана в 1995 году.

Уже через пару лет, в 1997-м году, по данным ресурса YouControl, там изменился размер уставного капитала с 5000 гривен на 2 580 000 грн. Также изменился и вид деятельности – на общестроительный бизнес. Для того времени сумма, как бы неподъемная, хотя и сейчас далеко не у каждого имеются такие средства…

Эта компания, по данным открытого информресурса OpenData, проходит по 52 судебным делам, 17 судебным документам и 10 проверкам.

Из 52 судебных дела:

— 35 – гражданские;

— 17 – хозяйственные.

Интересно, что из 10 проверок, были проведены только две.

Также фирма находится в 8 санкционных списках.

Также Руслан Телятник является владельцем еще четырех компаний.

ГО «ПРАВО-ЗАХИСТ» с нулевым статусным капиталом, находится в 8 санкционных списках;

ТОВ «ТРАНСКАПІТАЛ ПЛЮС» – статусный капитал 10 000 гривен, компания находится в 8 санкционных списках;

ТОВ «ТД УКРГАЗ» – компания со статусным фондом в 1000 грн, находится в стадии ликвидации, а также числится в 8 санкционных списках;

ТОВ «МЕТЕКС-АГРО» – размер уставного капитала составляет 362 000 грн, бенефициары – семья Телятников. Находится в тех же санкционных списках, а также числится в 4 судебных реестрах, 7 судебных делах и 7 проверках.

Декларация Руслана Телятника: весьма и весьма…

Если заглянуть в последнюю декларацию за 2019 год, то видим, что активы Телятника превышают в 10 раз доходы, наличка свыше 5 миллионов, недвижимость больше 300 квадратных метров, а некоторые члены семьи не заполнили декларацию.

Теперь подробнее.

Недвижимость: 27 позиций…

Стоит отметить, что из всего списка недвижимого имущества, а он длинный, указана стоимость лишь одного офиса…

— 2 квартиры: общая площадь 244,4 кв.м2;

— один жилой дом: площадь 451.9 кв.м2;

— один фермерский жилой дом: площадь 266 кв.м2;

— один офис: стоимость 736968 грн, площадь 90,3 кв.м2;

— 5 нежилых помещений: общая площадь 9621,3 кв.м2;

— 13 земельных участков: общая площадь 220 002 кв.м2;

— 4 паркоместа: общая площадь 51,3 кв.м2.

Объекты незавершенного строительства

Ценное движимое имущество (помимо автомобилей)

У семьи числится две роскошные машины BMW X5 и Porsche Cayenne, но стоимость автомобилей в декларации не указана. При этом во владении 4 паркоместа.

Корпоративные права

Юридические лица, трасты или другие подобные правовые образования, конечным бенефициарным владельцем (контроллером) которых субъект декларирования или члены его семьи.

А вот раздел доходов маловат…

Что касается денежных активов семьи Руслана Телятника по состоянию за 2019 год:

— в гривнах – 8 210 000;

— в долларах – 130 000;

— в евро – 170 000.

Как видите, имея власть и деньги, Руслан Телятник позволяет себе угрожать представителям СМИ, когда не публикация пришлась не по нраву. А что же будет дальше? Если еще что-то не понравится, что тогда?

Максим Прохоренко