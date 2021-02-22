«Дети Христа»: во Львове будут судить экс-главу религиозного движения за изнасилование девочек

Мужчина является фигурантом 11 уголовных производств. Его обвиняют в совершении 147 половых преступлений против девочек 11-14 лет начиная с 2005 года.

Во Львове в суд направили обвинительный акт в отношении 47-летнего жителя областного центра, который ранее руководил одним из неофициально зарегистрированных молодежных христианских обществ. Hromadske пишет, что, по данным прокуратуры, мужчина с 2005 года якобы насиловал девочек 11-14 лет.

По информации издания, речь идет о Романе Московченко, возглавлявшем общество «Дети Христа».

Сейчас он фигурирует в 11 уголовных производствах, которые насчитывают 147 эпизодов половых преступлений.

Следователи установили, что мужчина с 2003 по 2018 год работал координатором внешних связей в учебно-воспитательном комплексе «Школа-гимназия святой Софии», от руководства которого получил разрешение на проведение собраний своего движения «Дети Христа». Якобы там и в помещении, которое принадлежит храму «Святого Архистратига Михаила», Московченко совершал преступные действия против детей.

«Он приводил потерпевшую в отдельное складское помещение на территории храма, где совершал в отношении малолетней развратные действия сексуального характера, которые выражались в том, что он приказывал потерпевшей обнажать свои половые органы и с целью удовлетворения своей половой страсти рассматривал обнаженную малолетнюю потерпевшую и прикасался пальцами рук к ее половым органам», — говорится в материалах дела.

По данным следствия, мужчина также насиловал несовершеннолетних девочек. Предлогом совершения этих действий якобы было наказание за плохое поведения или возмещение за понесенные расходы на детей.

По месту жительства подозреваемого следователи нашли цифровые носители информации с фото и видео, которые содержание которых привело следствие к выводу, что он совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.



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В прокуратуре Львовской области изданию сообщили, что во время досудебного расследования была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила вменяемость обвиняемого. Сам мужчина не признается в совершении преступлений, а его адвокат Анна Худоба утверждает, что необходимо провести повторную экспертизу на вменяемости подзащитного.

«Вменяемость установлена по состоянию на октябрь прошлого года. Но пока у него очень серьезные расстройства и он не только нуждается, а требует лечения, немедленного вмешательства психиатра. Он стал овощем. И об этом известно правоохранительным органам», – сказала Анна Худоба.

По ее словам, подозреваемый неоднократно пытался совершить самоубийство во время досудебного расследования.

Сейчас Московченко инкриминируют развращение, изнасилование несовершеннолетних и сексуальный контакт с лицом, не достигшим совершеннолетия. В случае доказательства вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, 4-летнюю девочку вытащили из машины, пока мать платила за бензин.

Киднеппинг совершил местный житель, 29-летний мужчина. Злоумышленник признал свою вину. Его подозревают по трем статьям, одна из которых – изнасилование несовершеннолетней.