Намагався втекти від поліції: киянин збив двох пішоходів

Чоловіка та жінку ушпиталили до медичного закладу з травмами.

У Києві п’яний водій спричинив ДТП та наїхав на перехожих.

Про це повідомляють у патрульній поліції Києва.

О 15:30 патрульні помітили автомобіль Mercedes, що рухався смугою для громадсько го транспорту на проспекті Валерія Лобановського.

Вони подали водієві сигнал про зупинку, але той пришвидшився, здійснив розворот через подвійну суцільну лінію розмітки та почав тікати у напрямку Деміївської площі.

На перехресті проспекту Науки та вулиці Голосіївської чоловік не впорався з керуванням, здійснив наїзд на автомобіль Hyundai. Після чого продовжив некерований рух у світлофорний об’єкт, а врешті – наїхав на двох пішоходів.

Патрульні затримали водія Mercedes. До приїзду бригади швидкої разом із небайдужими громадянами надавали домедичну допомогу потерпілим. Чоловіка та жінку ушпиталили до медичного закладу з травмами.

фото Патрульна поліція Києва

Попередньо відомо, що у 22-річного водія інспектори виявили ознаки наркотичного сп’яніння.

На затриманого склали протокол за ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП та постанову за порушення ПДР.

фото Патрульна поліція Києва