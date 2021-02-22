Будьте здоровы, босс: подчиненный купил слюну у пациента с коронавирусом, чтобы заразить ею начальника

В Турции правоохранители расследуют необычное дело, которое связано с попытками убить человека при помощи зараженной коронавирусом слюны, пишет LADbible.

Так, местный житель купил эту слюну у пациента с положительным диагнозом на COVID-19 с намерением влить ее в чай своего босса.

«Он купил слюну у пациента с CoViD-19 за 500 турецких лир и попытался смешать её с моим напитком. Я узнал об этом от одного из сотрудников», — рассказал владелец компании.

Он объяснил, что является владельцем автосалона и недавно передал работнику 215 тысяч турецких лир, чтобы он отнёс их в сейф, ключ от которого у того тоже был. Однако деньги так и не появились внутри, поскольку сотрудник потратил их на погашение своего кредита.

Возвращать деньги он также отказался и начал угрожать бывшему начальнику расправой, после чего тот обратился в полицию.

Теперь, когда полиция завершила расследование дела, у злоумышленника, возможно, появится время задуматься о том, насколько правильно он вел себя в последние недели.