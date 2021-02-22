Порошенко собрался судиться с теми, кто говорит о его связях с Медведчуком

Пятый президент Петр Порошенко поручил своим юристам изучить возможность подачи иска против людей, которые якобы распространяют информацию о его отношении к Виктору Медведчуку и партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Об этом сообщает «Громадське».

Лидер «Евросолидарности» считает, что наложенные на Медведчука экономические санкции в Офисе президента Зеленского сопровождают грязной кампанией против него.

По мнению Порошенко, у Зеленского распространяют о нем фейки, не имеющие с реальностью ничего общего.

Речь идет о комментарии представителей ОП по поводу наличия некоторых договоренностей между Медведчуком и Порошенко во время нахождения последнего в должности президента страны.

Например, советник главы ОП Михаил Подоляк говорил, что Порошенко, Медведчук и Тарас Козак были «верными друзьями». Также советник заявлял, что Порошенко якобы сам сделал все, чтобы «вырастить Медведчуков».

В свою очередь Порошенко говорит, что Медведчук стал «мощным бизнесменом» еще в начале 1990-х годов, а вернулся на украинскую политическую арену только во время президентства Зеленского. Помимо того, во время президентства Порошенко против Медведчука было открыто уголовное дело, которое теперь якобы «спустили на тормозах».

«Поручаю адвокатам подготовить правовую основу для исков против тех, кто распространяет ложь и дезинформацию относительно моего отношения лично к Медведчуку и ОПЗЖ», — сказал Порошенко.