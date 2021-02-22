Сергей Минаев сообщил о блокировке аккаунта в Clubhouse

Администрация голосовой социальной сети Clubhouse заблокировала аккаунт главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева. Об этом он сообщил в Telegram.

Он рассказал, что в субботу принял участие в дискуссии о феминизме в Clubhouse. После завершения беседы его аккаунт оказался забанен. Доступ к аккаунтам телеведущего Павла Осовцова, выступившего модератором дискуссии, и еще одного участника журналиста Михаила Барышникова также ограничен. Теперь они не могут самостоятельно создавать «комнаты» для общения.

«Казалось бы — коллективное затыкание рта оппоненту есть прерогатива токсичного, патриархального и косного зла. Но, как мы видим, прогрессивное, светлое и умное добро не нашло аргументов в свою пользу и обратилось к зарубежному товарищу-майору напрямую», — написал Минаев в Telegram.