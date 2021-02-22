В Петербурге еще один примерный семьянин убил партнершу во время БДСМ-сессии. Дело закрыли

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Василия Субботина, который во время БДСМ-сессии убил свою 55-летнюю партнершу.

Ему инкриминировалась часть 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, ходатайство о прекращении уголовного дела подала дочь погибшей, «так как Субботин принес свои извинения за содеянное, полностью загладил причиненный преступлением материальный ущерб и моральный вред, и они примирились с ним».

Потерпевшая пояснила суду, что выплаченные ей Субботиным суммы приняла, считает выплаченный ей размер компенсации причиненного материального ущерба и морального вреда достаточным для себя, более материальных претензий к подсудимому не имеет.

Сам Субботин свою вину признал, в содеянном раскаялся, ранее не судим, имеет двоих малолетних детей, работает.

Между тем органами предварительного следствия было установлено, что в ночь на 4 августа 2020 года мужчина находился в комнате коммунальной квартиры в доме № 156 по набережной реки Фонтанки. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Субботин вступил в половой акт с 55-летней женщиной. «Не имея умысла на причинение смерти, действуя неосторожно, по небрежности, не предвидя возможность наступления смерти потерпевшей, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог их предвидеть, нанес ей неустановленным тупым предметом, имеющим неограниченную поверхность: не менее одного воздействия в виде сдавления в область груди, чем причинил партнерше тупую закрытую травму груди, не менее шести ударов в область головы, не менее трех ударов в область шеи, не менее двух ударов в область груди, не менее одного удара в поясничную область. Смерть женщины наступила на месте происшествия, по неосторожности Субботина», — говорится в материалах суда.

Отметим, в январе один из районных судов Петербурга рассматривал аналогичное дело. Обвиняемый мужчин 6 июля прошлого года в помещении «Анастасия фетиш БДСМ студия» случайно во время БДСМ-сессии убил свою партнершу. Он признан виновным по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Ему назначено наказание 1,5 года исправительных работ с удержанием в доход государства 15% заработка.

Столь мягкое наказание в суде объяснили тем, что у мужчины это первое преступление. Он оказывал медицинскую помощь потерпевшей и вызвал ей скорую помощь непосредственно после совершения преступления, явился с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, полностью признал свою вину в совершении преступления, раскаялся в содеянном, имеет малолетнего ребенка, положительно характеризуется по месту работы, оказывает материальную помощь матери, которая является пенсионером.