Лещенко: Коломойский лишился своего ключевого актива в США

Украинский олигарх Игорь Коломойский лишился своего офисного центра в американском штате Кливленд под названием 55 Public Square. Об этом написал в своем телеграм-канале член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко.

Отмечается, что на днях федеральным судом США была одобрена продажа здания за 17 миллионов долларов и его новым владельцем станет K&D Group. Данное решение приняла в Майами судья Марсия Кук после одобрения продажи федеральными прокурорами.

Лещенко подчеркнул, что сам Коломойский не получит от продажи недвижимости ни одной копейки, поскольку перед этим компания Коломойского, в собственности которой находилось здание, объявила дефолт и осталась должна по ипотеке и штрафам в целом больше 15 миллионов долларов.

По словам представителя американского Минюста, продажа здания поможет сберечь максимальную стоимость собственности и при этом не нужно будет выплачивать все штрафы по ипотеке и налогам.

Также Лещенко утверждает, что на момент продажи в здании занято было меньше половины торговых площадей, а его гараж находится в аварийном состоянии.