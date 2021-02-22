Жуткая трагедия в Москве: мать убила собственных детей и пыталась покончить с собой

В Москве 20 февраля правоохранители задержали местную жительницу по подозрению в убийстве двух детей 2017 и 2009 годов рождения. Об сообщила пресс-секретарь Главного управления Следственного комитета Москвы Юлия Иванова, передает «Интерфакс».

Так, по версии следствия, женщина убила своего трехлетнего сына и одиннадцатилетнюю дочь в квартире одного из жилых домов на северо-востоке Москвы. После этого она «нанесла себе повреждения в области шеи». Подозреваемую госпитализировали.

Отмечается, что следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Они устанавливают обстоятельства происшествия и допрашивают отца и соседей.