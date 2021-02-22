Передумал дарить квартиру внуку: отец Жанны Фриске оставит ее сына Платона без жилья

Родители российской певицы Жанны Фриске, предлагавшие ранее Дмитрию Шепелеву выкупить их часть квартиры за 21 миллион рублей, изменили свое решение, пишет KP.RU.

Отметим, что в данный момент родителям артистки принадлежит 2/3 объекта недвижимости площадью 90 квадратных метров, а подрастающий Платон владеет 1/3. Вот только, по всей видимости, совершеннолетия мальчика апартаменты не дождутся.

Журналисты выяснили, что согласно законодательству, если Шепелев откажется, семья Фриске получит право продать свои 2/3 доли посторонним людям. Сам телеведущий оказался в весьма сложной ситуации.

Журналисты напоминают, что до этого отец Жанны Фриске высказывался совершенно по-другому. Владимир Борисович утверждал, что любимая квартира певицы ценна как память, и в ней обязательно должен жить Платон.

«Квартиру у нас хотели забрать по суду за бесценок. Но мы ее отстояли. Правда пришлось продать машину, дом в Калужской области, чтобы собрать деньги… Отдали последнее, чтобы с квартиры сняли арест. Для нас эта квартира ценна как память о дочери, как святыня», — отмечал Владимир Фриске.

Журналисты попытались узнать, почему мнение мужчины изменилось. Однако когда они дозвонились до продюсера и озвучили свой вопрос, отец Фриске отказался говорить на эту тему и положил трубку.