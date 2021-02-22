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Пропала тяга: под Львовом три человека отравились угарным газом

22.02.2021

Во Львовской области в селе Сусолов Самборского района вечером 20 февраля от отравления угарным газом погибли три человека.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла в одноэтажном деревянном жилом доме. Погибшими оказались 62-летний хозяин квартиры, его 62-летняя жена и их сын 1977 года рождения.

«Предварительная причина отравления — отсутствие тяги в кафельной печи. Работниками газовой службы перекрыто газоснабжение в данном доме. По факту происшествия ведется следствие», — говорится в сообщении ГСЧС.

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