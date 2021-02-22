ООО «Евротерминал»: спонсоры терроризма следующие в санкционном списке РНБО

Одиозный одесский ООО «Евротерминал» обложивший поборами Одесский порт и его клиентов озаботился своей репутацией в интернете.

Так мошенникам, которые действуют под крышей Труханова и бандита Галантерника очень не нравятся статьи которые обличают их преступную деятельность. Пустышка ООО «Евротерминал» которая создана для поборов для ОПГ Галантерника тесными узами связана со страной агрессором и откровенными уголовниками.

Об этом в наших дальнейших расследованиях.

Почему конфликт в “жемчужине у моря” неизбежен.

Про ситуацию с физической блокадой бесплатных въездов в Одесский порт в течение почти 3-х лет можно уже не писать. Получатся повторение, материалов. Но ничего не меняется. Десяток, якобы, “жителей района” в котором всего пара частных домов, уже 3-й год блокируют бесплатный проезд в Одесский порт, зимой и летом, днем и ночью. Блокада не прерывалась даже во время военного положения “а-ля Порошенко” в конце 2018-го. Жгут костры зимой, спят на грязных досках, оправляются неизвестно где. Якобы, это – жители района, но с четкой материальной заинтересованностью от потенциального бенефициара “работы” – ООО “Евротерминал”.

В реестре правонарушений полиции дело было – и было местным участковым успешно “похоронено”. Хотя для реального разбирательства у полиции есть все: одни и те же непонятные лица на дороге в режиме 24-7 тормозят транспорт, регулируют движение уже несколько лет в районе объекта государственного значения, т.е. порта. Отдел полиции находится в нескольких сотнях метров от места этого постоянного преступления, но… В апреле этого года Антимонопольный Комитет Украины предписал Одесскому исполкому “открыть все въезды в Одесский порт”, в том числе и этот, т.е. который блокируют уже 3 года. Также, естественно, как и полиция, город в этой ситуации ничего не собирается делать.

Но в 2019 году противостояние жители города и Одесского порта приобрело совершенно иной характер. Городские дороги, ведущие в порт, перекрывают для фур уже жители других, не припортовых улиц. “Жители перекрыли Усатово”, “Шесть тысяч фур ежедневно!”, перекрыли Хуторскую, перекрыли Пьяную дорогу (в миру Балтскую) – такие новости все чаще заполняют одесский медиа-эфир. Причем, речь идет не о проплаченных перекрывальщиках, благодаря которым весь транспорт для Одесского порта перенаправляется на платный частный шлагбаум деляг около порта с именем ООО “Евротерминал”.

Тысячи тяжелогруженных зерновозов, контейнеровозов, цистерн буквально взорвали улицы одесских пригородов в попытках прорваться в порт. Взорвали постоянным потоком шума, вибрации, уничтожения обычной среды обитания жителей этих улиц, смрадом от двигателей перегруженных мастодонтов. Улицы эти не были изначально приспособлены для такого движения! По их обочинам мирно ходили дети в школы, старики сидели в тени деревьев, подростки гоняли на велосипедах… И внезапно тысячи фур практически постоянно и одномоментно заполнили эти городские немагистральные улицы. От нескончаемой вибрации разрушаются дома, от грохота проносящихся фур днем и ночью дети не спят и не могут выйти привычно для пригородов прогуляться “на улице”. Армагеддон! Реакция жителей совершенно естественная: “Дайте нам возможность спокойно жить в своих домах!”. Районные власти кое-где добились установки знаков “до 24 тонн”, но эта мера ни к чему не привела. В порт нет других дорог сейчас, кроме внутригородских. Порт же в центре города!

К ситуации добавляются еще и новые потерпевшие, т.е. водители-дальнобои. Этого не было в прежние годы противостояния порт-город.

В начале июня на ежегодной Конференции АСМАП (Ассоциация Автомобильных Перевозчиков Украины – объединяет десятки тысяч дальнобоев) принимается обращение к премьер-министру:

Да и что делать водителю-дальнобою, который проехал по нашим дорогам сотни километров и в накладной у которого написано “Одесский порт”, и таможня ждет его именно в Одесской таможне, причем, строго по расписанию? Подъехал к Одессе, а дальше неразрешимый для него тупик. Именно он, водитель-работяга и стал сегодня новым заложником ситуации: поедет дальше – разобьют лобовое стекло или самого изобьют, не поедет дальше – за работу никто не заплатит, да, еще и оштрафуют.. Вот, и поднимается вопрос на конференции всех дальнобоев Украины: Что делать дальше с Одесским портом?

Я также лично объехал (и регулярно объезжаю) “красные точки” противостояния, встречаюсь с чиновниками, обсуждаем эту проблему.

Город и область проблемы не видят, заговаривают. Отдельную дорогу строить не хотят. “Порту нужна дорога, пусть и строит за свой счет”. И это понятно, т.к. поступления от деятельности порта в бюджет города мизерные. Так, за 1-й квартал 2019 года от основного местного налога “на зарплаты” в бюджет города поступило чуть менее 1 млрд. грн. Портовики же дали городу около 5% от этого основного налога:

Занимая лучшие в городе 9 км прибрежной территории, происходит фактически безоплатное паразитирование портом (заграничными арендаторами) на этой драгоценной городской земле. Так как из этих нескольких процентов налоговых поступлений город должен еще и дороги, уничтожаемые перегруженными грузовиками, восстанавливать! Или строить новые дороги для порта (???), очищать город от зерновой и химической пыли, так как грузы переваливаются в центре города открытым способом: навалом или насыпью. А еще – страдать от постоянного шума, вибрации и т.д., и т.п..

Сама Администрация порта настолько увлеклась “окучиванием” портовых офф-шорников на лучшей городской территории, что совершенно утратила связь с городом, в котором имеет честь находиться. Об истинных деяниях “бригады винницких почтальонов” в Одесском порту и администрации я недавно писал. Например, при нынешней уже крайне напряженной ситуации с проездами через город к порту, в планах Администрации офф-шорников порта (а по-другому и не назовешь винницких главарей ОПГ в Одесском порту), дополнительное увеличение притока в город тяжело-груженных зерновозов составит почти на 500 единиц круглосуточно! Планы в ссылке. Еще пара месяцев осталась для начала распиаренного портовиками проекта и до расширения нынешнего армагеддона для одесситов…

Почему город не участвовал в выдаче разрешения на это новое строительство, согласно Закону “О влиянии на окружающую среду”, не знает никто. Согласование выдала облгосадминистрация. Почему не проводились общественные слушания среди жителей тех районов, на которых это увеличение еще в сотни тяжелогруженных мастодонтов – вам также не ответят. “Согласовали” уже, и будет жителям бастующих улиц еще хуже! Почему весь город не участвовал в обсуждении, вам также не ответят. Не для того “винницкие смотрящие” на порт “поставлены”, чтобы перед одесситами ответ держать!

Взывать к центральной Администрации морских портов Украины также бесполезно, так как там за портовым мировым туризмом руководства без цели и понимания, не видят за собой задачу в регулировании движения грузов к портам, в согласовании объемов и видов грузопотоков. Их идеологию и стратегию формирует министр Владимир Омелян: “Концессия все разрулит!” А между тем, не только Одесса и порт требуют внимания к проблемам взаимоотношений порт-город. Недавно Николаев и Херсон также возмутились.

Еще раз приведу мнение мэра Херсона: В.Николаенко: “Мы знаем, что рождение таких городов, как Николаев и Херсон, происходило одновременно с созданием портов. Морской порт в Херсоне находится в центре города. Это огромный земельный участок, который расположен практически рядом с центральными набережными. При этом большегрузные автомобили с зерном разбивают вокруг городские дороги, и ремонт их требует времени и больших средств. Я уже предупреждал, что поставлю на въезде в порт железобетонные блоки для такого тяжелого грузового транспорта и никого не пропущу.”

Решит ли пресловутая концессия государственных портов от В. Омеляна В.В. хоть толику этих проблем? Нет, ни одной проблемы не решит. И об этом обязательно будет отдельный материал. Специалисты слышали хотя бы о каком-то решении или желании решать вопросы городов и портов от Администрации портов? Нет, такого не было и нет. Намного проще им летать по миру за украинские деньги и рассказывать сказки про гиперлупы и концессии. А казалось бы чего проще! Для того, чтобы сгладить ситуацию: введите временный запрет на прием авто-грузовиков-зерновозов в Одесский порт, начните реальный диалог с жителями улиц, по которым движется армада грузовиков в порт, и начните хотя бы проектирование новой дороги. Начните, хоть что-то делать!

А пока:

– активисты созывают на новый протест: жители и водители (на фото ниже).

– платный шлагбаум Одесского порта, т.е. ООО “Евротерминал” сообщает о “создании условий” для дополнительного “всасывания” на эти же улицы еще 800 грузовиков-зерновозов в сутки… В дополнение к тысячам и тысячам!..

“Проблемы индейцев шерифа не интересуют”…

Ситуация очень похожа на современный конфликт Москвы и Архангельска, куда планируют свозить мусор столицы нашего “соседа”. “Одним – доходы, другим – отходы” – с этим же лозунгом перекрывают трассы жители российского Поморья, защищая свою территорию от московской свалки. С таким же лозунгом в Одесском порту арендуют причалы и используют городскую землю портовые офф-шорники. Буквально несколько арендаторов портовых мощностей насилуют самобытный миллионный город за свои забугорные доходы, оставляя Одессе свои отходы.

Конфликт в Одессе назревает и он неизбежен!

Полный тупик Одесского порта при полнейшем бездействии переплаченных от имени государства: Администрации портов, Министерства инфраструктуры, а также мэрии Одессы “Доверяй делам”. И пока каждый из этих уполномоченных государством и городской громадой управленческий институт не начнет реальные шаги по урегулированию конфликта, ситуация будет только ухудшаться.