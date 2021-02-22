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Президент Киевгорстроя Игорь Кушнир получив информацию от «крота» в СБУ или РНБО вывел из под санкции свои многомиллионные активы

22.02.2021

В РНБОУ либо СБУ сидит крот, сливающий секреты санкционируемый персонажам

Поясню: в предыдущем посте написал, что РНБОУ санкционировал самолётный оффшор Klodius investments Игоря Кушнира президента Киевгорстроя

Важная деталь: за одну-две недели до решения РНБОУ Klodius investments вышла из нескольких украинских фирм Кушнира (указаны на фото)

Например, оффшор Klodius (бенефициар Оксана Кушнир) владел 100% в ТОВ «РК Київ», владеющее недвижимостью, которую Кушнир вывел из Киевгорстроя:

Владимир Бондаренко

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